Historyczna chwila! Oto skład Barcelony na mecz w Pucharze Króla

FC Barcelona 2024 rok zakończyła utratą pierwszego miejsca w tabeli La Ligi i spadkiem na trzecią pozycję, oglądając plecy Realu Madryt i Atletico Madryt. Do tego doszła kompromitacja z brakiem rejestracji Daniego Olmo i Pau Victora, którzy na pewno nie zagrają w sobotnim meczu Barcelony z UD Barbastro w Pucharze Króla. Z kolei na to spotkanie czekają polscy fani, licząc, że po trzech miesiącach od dołączenia do FC Barcelony szansę na debiut otrzyma Wojciech Szczęsny. Od pewnego czasu katalońskie media przewidywały, że Polak powinien otrzymać szansę w krajowym pucharze.

Znamy skład FC Barcelony w pierwszym meczu w 2025 roku. Co z Polakami?

Na kilkanaście minut przed pierwszym gwizdkiem sędziego dowiedzieliśmy się, że mecz z UD Barbastro przejdzie do historii pod jednym względem. Otóż w wyjściowym składzie FC Barcelony zobaczymy dwóch polskich piłkarzy! Wreszcie szansę do gry otrzymał Wojciech Szczęsny, a w ataku wystąpi Robert Lewandowski. W tym meczu oczywiście nie zobaczymy najmocniejszej drużyny Hansiego Flicka, ale nie zabraknie w niej m.in. Julesa Kounde czy Inigo Martinez.

Skład FC Barcelony na mecz z UD Barbastro:

Wojciech Szczęsny - Jules Kounde, Inigo Martinez, Ronald Araujo, Gerard Martin - Frenkie de Jong, Fermin Lopez, Eric Garcia, Pedri - Pablo Torre, Robert Lewandowski

Mecz UD Barbastro - FC Barcelona w Pucharze Króla rozpocznie się o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE. Transmisję będzie można oglądać na kanale i aplikacjach TVP Sport.