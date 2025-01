Niespodziewany cios w Mbappe. Wszystko przez byłego trenera Radomiaka

Kylian Mbappe po siedmiu latach gry opuścił z końcem czerwca PSG i podpisał pięcioletni kontrakt z Realem Madryt. Jak się okazało, to nie była jedyna zmiana w jego życiu, gdyż niedługo potem dziennik "Le Parisien" poinformował, że w wieku 25 lat został większościowym udziałowcem francuskiego SM Caen. Nie dość, że kupił udziały za ok. 20 mln euro, to spłacił długi klubu. Ostatecznie pozyskał 80 proc. udziałów i stał się najmłodszym udziałowcem w historii piłki nożnej.

Kibice uderzyli w Kyliana Mbappe po decyzji ws. trenera. Chodzi o byłego trenera Radomiaka

Mbappe nie zajmuje się oczywiście klubem, gdyż skupia się w pełni na grze dla Realu Madryt. Mimo wszystko trudno zaprzeczyć, że jest teraz frontmanem i najbardziej znaną osobą w SM Caen. Nie dziwi zatem fakt, że Francuzowi oberwało się za ostatnią decyzję. Chodzi oczywiście o byłego trenera Radomiaka Radom Bruno Baltazara, który zastąpił na stanowisku Nicolasa Seube.

Ten jest uważany za klubową legendę, dlatego decyzja o rozstaniu rozzłościła kibiców. Ci postanowili wyrazić emocje podczas piątkowego meczu z Clermont, który zakończył się porażką SM Caen 0:1. "Tutaj tylko praca i lojalność tworzą legendy", "zanim chcesz zabłysnąć na arenie międzynarodowej, okaż szacunek lokalnym bohaterom", "Mbappe, SMC nie jest twoją zabawką" - można było przeczytać na banerach podczas spotkania.

Nie zabrakło również piosenki na cześć Seube, który najpierw był piłkarzem SM Caen w latach 2001-17, a potem pracował w strukturach klubu. Był asystentem, szefem sekcji młodzieżowej, szkoleniowcem rezerw, aż w końcu 30 listopada został ogłoszony jako trener pierwszego zespołu. Na stanowisku wytrzymał 395 dni. Poprzedni sezon zakończył na wysokim szóstym miejscu i zabrakło mu punktu, by rywalizować w barażach o awans do Ligue 1.

Tuż po zakończeniu meczu z Clermont w obronę fanów wziął za to niespodziewanie Baltazar. - Kibice są sercem tego klubu. Ich reakcja była normalna. To był jeden z powodów, dla których chciałem uczestniczyć w tym projekcie. Moim zadaniem jest teraz zmienić sytuację, wrócić na ścieżkę zwycięstw i sprawić, by fani byli dumni - powiedział na konferencji prasowej.

SM Caen po 17. kolejkach Ligue 2 zajmuje 16. miejsce w tabeli z dorobkiem 15 pkt. Oznacza to, że gdyby teraz sezon się skończył, to piłkarze Bruno Baltazara walczyliby o utrzymanie w barażu. Do końca rozgrywek pozostało jednak sporo czasu, a kolejne spotkanie rozegrają oni w sobotę 11 stycznia. Na własnym stadionie zmierzą się wtedy z Grenoble.