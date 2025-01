Gruchnęły wieści ws. Olmo. Nagły zwrot akcji!

Saga z udziałem Daniego Olmo w FC Barcelonie trwa w najlepsze. Niedawno Sąd Gospodarczy nr 10 odrzucił wniosek o rejestrację piłkarza w La Liga, a następnie taką samą decyzję podjął drugi z organów, czyli Sąd Pierwszej Instancji. Władze ligi, wykorzystując potknięcie klubu, w środę 1 stycznia usunęły go ze składu na oficjalnej stronie internetowej. Joan Laporta nie mógł dłużej czekać i zintensyfikował negocjacje z saudyjskimi działaczami, by ci przedpremierowo zakupili miejsca VIP na remontowanym obecnie Spotify Camp Nou. Dwa dni temu odbył też specjalne spotkanie.

Nowe wieści ws. Daniego Olmo. FC Barcelona szykuje ostateczną "batalię prawną"

Dziennik "Marca" podał, że sytuacja wyglądała inaczej następnego dnia. Laporta przebywał w biurze, gdzie miał aż do nocy rozmawiać z szefami RFEF (Królewska Hiszpańska Federacja Piłkarska). Godzinę wcześniej kataloński klub otrzymał za to zgodę od władz La Liga na wprowadzenie zasady 1:1, natomiast wciąż nie mógł dołączyć zarówno Olmo, jak i Victora do składu. Zaznaczono, że rozmowy z RFEF trwały długo, gdyż obie strony nie mogły dojść do porozumienia ws. artykułu 130.

Gdyby tego było mało, to w piątek późnym wieczorem Marta Ramon poinformowała na antenie radia RAC1, że 28 milionów euro wpłynęło na konto FC Barcelony. Tyle brakowało, by sfinalizować transakcję ws. sprzedaży miejsc VIP na Spotify Camp Nou. "Przedstawiciele klubu pozostają optymistami i nie wykluczają, że potwierdzenie związku nastąpi w poniedziałek" - przekazano.

"Sport" twierdzi za to, że Barcelona przygotowuje "ostateczną batalię prawną". Jeśli sprawa będzie się przedłużać, pojawił się pomysł, by zwrócić się do CSD (Narodowa Rada Sportu) z wnioskiem o zastosowanie środka zapobiegawczego. Dziennikarz Roger Pros Pereira zdradził natomiast, że La Liga dała jednak słowną zgodę na rejestrację Olmo i Victora. Rzekomo w nocy La Liga przetwarzała dokumenty, by RFEF rozpatrzyła wniosek o licencję.

Dani Olmo chce pozostać w FC Barcelonie. Agent wyjaśnia

Błyskawicznie, gdy okazało się, że Dani Olmo może odejść z FC Barcelony za darmo, pojawiło się mnóstwo chętnych, którzy chcieliby go zakontraktować. Do tego grona należeli m.in. Arsenal, Manchester United, Bayern Monachium czy Bayer Leverkusen. Sam zainteresowany nie ma jednak zamiaru się nigdzie ruszać.

- Jesteśmy pewni, że Barcelona znajdzie rozwiązanie. Co z innymi opcjami i klubami? Barcelona to pierwsza i ostatnia opcja - zadeklarował agent Olmo Andy Bara w rozmowie z Fabrizio Romano. - Może się to wydawać dziwne, ale wierzę w prezydenta Laportę, w Deco i w to, że znajdą rozwiązanie sprawy Daniego. To ogromny klub. (...) Dani włożył mnóstwo wysiłku i pracy w to, żeby zostać zawodnikiem Barcelony. Od dawna tego chciał i nasze stanowisko się nie zmienia - podsumował.