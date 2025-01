A jednak. Flick zdecydował ws. Szczęsnego. Hiszpanie trąbią od rana

FC Barcelona przeżywa ostatnio bardzo słaby okres. Nie dość, że w lidze wygrała tylko jeden spośród siedmiu ostatnich spotkań i spadła w tabeli na trzecią lokatę, to gigantyczne kontrowersje budzi sytuacja z rejestracją Daniego Olmo i Paua Victora. Niezadowolenia nie kryje Hansi Flick, który dał temu wyraz na ostatniej konferencji prasowej. - Szczerze mówiąc, nie jestem zadowolony z tej sytuacji. (...) Co powiedziałem prezydentowi? Gdy z nim rozmawiam, to prywatnie i to pozostaje między nami - wyznał.

FC Barcelona po dwóch porażkach z rzędu będzie miała w sobotę kapitalną okazję, by przełamać fatalną serię. Jej rywalem w 1/16 finału Pucharu Króla będzie UD Barbastro. Na ten dzień czekają również wszyscy polscy fani, gdyż najprawdopodobniej po trzech miesiącach intensywnych treningów debiutancki mecz zanotuje Wojciech Szczęsny. Potwierdzić tego nie chciał jednak Flick. - Szczęsny bardzo dobrze trenuje, ale nie podjęliśmy jeszcze decyzji. Ta zapadnie dopiero jutro, przed meczem - wyjaśnił.

"Mundo Deportivo" uważa, że Niemiec skorzysta z okazji do rotacji w składzie i poza wprowadzeniem Ronalda Araujo postawi również na polskiego bramkarza. "Godna uwagi zmiana" - czytamy. "Sport" twierdzi za to, że debiut Szczęsnego to "najważniejsza wiadomość" ze względu na czas oczekiwania. Mało tego dziennikarze sądzą, że pucharowe spotkanie będzie "doskonałą okazją do pokazania się i ugruntowania swojej pozycji".

"Marca" przekazała, że Szczęsny rozpocznie ten mecz od pierwszej minuty, choć nie ma do końca pewności po słowach Hansiego Flicka. Większość hiszpańskich gazet jest za to pewna, że na boisku nie zabraknie Roberta Lewandowskiego, który wpadł w drobny kryzys i nie trafił do siatki w trzech ostatnich meczach. Pojawiają się jednak głosy, że w ataku może wystąpić też Ansu Fati.

Jeśli chodzi o pozostałe pozycje, to w obronie nie powinno być żadnych niespodzianek. Pytanie tylko, czy Flick konsekwentnie będzie stawiał na Alejandro Balde, czy może da szansę Gerardowi Martinowi. Mecz w środku pola ma rozpocząć również Pablo Torre, którego wspierać będą prawdopodobnie Frenkie de Jong oraz Gavi.

Kolejny mecz FC Barcelona rozegra w Pucharze Króla na wyjeździe z UD Barbastro w sobotę 4 stycznia o godz. 19:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.