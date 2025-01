Saudyjczycy wydali komunikat nt. Neymara. To jest dramat

Jeszcze kilka lat temu Neymara spokojnie można było umieścić w gronie najlepszych piłkarzy świata. Mimo to w sierpniu 2023 roku Brazylijczyk ponad ambicje sportowe postawił pieniądze. Za 90 milionów euro odszedł z Paris Saint-Germain i trafił do Al-Hilal. Saudyjczycy dosłownie obsypali go złotem, gwarantując horrendalnie wysoki kontrakt opiewający na kwotę około 200 milionów euro za rok gry. Niektóre źródła mówiły nawet o jeszcze wyższej umowie.

Kolejny dramat Neymara. Klub przekazał fatalne wieści

Dlaczego na ten moment rozegrał w barwach nowej drużyny zaledwie siedem spotkań, w których strzelił trzy bramki i zanotował jedną asystę? Wszystko przez koszmarną kontuzję kolana z połowy października 2023 roku. Były zawodnik Barcelony wracał do zdrowia okrągły rok. Po urazie pierwszy mecz zagrał dopiero 21 października zeszłego roku. Wówczas wszedł na boisko na 14 minut w starciu przeciwko Al-Ain (5:4) w azjatyckiej Lidze Mistrzów.

Następnie znów pauzował przez dwa tygodnie, aby na początku listopada... nabawić się kolejnej kontuzji, tym razem ścięgna udowego. Po kolejnych tygodniach rehabilitacji Neymar wrócił na murawę pod koniec tego roku. Zagrał w spotkaniu towarzyskim z Al-Fayhą. Strzelił nawet bramkę, która była jego pierwszym trafieniem od 14 miesięcy. Był to jednak sparing, przez co gol nie został wpisany do oficjalnych statystyk.

W opisywanym meczu 32-latek także narzekał na bóle mięśniowe, jednak na szczęście skończyło się na strachu. Obecnie Al-Hilal trenuje przed drugą częścią sezonu. W czwartkowe popołudnie klub za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazał, że Neymar nie wziął udziału w ćwiczeniach. Powodem była choroba. "Neymar Jr. nie był w stanie wziąć udziału w dzisiejszym treningu drużyny z powodu bólu brzucha" - przekazano.

Jak widać, problemy 128-krotnego reprezentanta Brazylii w Al-Hilal wydają się nie mieć końca. Jego dotychczasowa przygoda w Arabii Saudyjskiej od początku jest jednym, wielkim koszmarem. Po przerwie zimowej pierwszym rywalem klubu 32-latka będzie Al-Ittihad. Obie ekipy 7 stycznia zmierzą się w ćwierćfinale krajowego pucharu. Nie wiadomo, czy Neymar będzie w pełni zdrowia na to spotkania.