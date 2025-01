Klamka zapadła. Arsenal podjął ważną dla Kiwiora decyzję

19,5 miliona euro - taką kwotę Arsenal pod koniec stycznia 2023 roku zapłacił włoskiej Spezii za Jakuba Kiwiora. Od początku wiadomo było, że filar reprezentacji Polski może mieć wielkie problemy z regularną grą w Premier League. Niestety ten scenariusz okazał się rzeczywistością. Szczególnie widać to w obecnym sezonie.

Świetne wieści dla Kiwiora! Rywal na wylocie z Arsenalu

Od zeszłorocznego lata 24-latek wystąpił łącznie w 14 spotkaniach, w których zanotował dwie asysty. Łącznie przekłada się to na zaledwie 731 minut spędzonych na murawie. Promyczkiem nadziei był przełom listopada i grudnia, kiedy Kiwior trzy razy z rzędu pojawiał się w wyjściowym składzie. Niestety Mikel Arteta szybko ostudził radość polskich kibiców. W ostatnich trzech meczach nasz kadrowicz znów nie podnosił się z ławki rezerwowych.

Niewykluczone, że niebawem Jakubowi Kiwiorowi może być nieco łatwiej w walce o kolejne występy w Arsenalu. Wszystko przez to, że londyński klub zamierza zakończyć współpracę z Kieranem Tierneyem. W 2019 roku 46-krotny reprezentant Szkocji trafił do Premier League, odchodząc z Celtiku Glasgow za aż 27 milionów euro. Jak na tamte czasy, taka kwota za lewego obrońcę była naprawdę pokaźna.

Po zeszłorocznych mistrzostwach Europy Tierney wrócił do siedziby Arsenalu z poważną kontuzją. Wyleczył się pod koniec listopada. Szansę na występ dostał jednak dopiero 18 grudnia. Pojawił się w pierwszej drużynie na ćwierćfinałowy mecz Pucharu Ligi Angielskiej z Crystal Palace (3:2). Po 69. minutach został zmieniony. Od tamtej pory - podobnie jak Jakub Kiwior - 27-latek ani razu nie powąchał murawy.

Kontrakt szkockiego defensora wygasa 30 czerwca tego roku. Z informacji przekazanych przez Sky Sports wynika, że na ten moment żadna ze stron nie garnie się do jego przedłużenia. Po pierwsze - jest już trochę za późno, a po drugie - Kieran Tierney ponoć rozmawia już z nowym pracodawcą. A właściwie starym, ponieważ jest nim wspomniany Celtic. Piłkarz jest chętny na powrót do Glasgow, do którego 1 lipca trafiłby za darmo, jako wolny agent. Powrotnych przenosin do ojczyzny Szkotowi nie ma zamiaru utrudniać Mikel Arteta, od którego otrzymał zielone światło. O odejściu Tierney'a z Arsenalu mówiło się już od dłuższego czasu.

Tym samym teraz wszystko wskazuje na to, że wraz z końcem sezonu Kiwiorowi ubędzie jednego rywala w walce o skład. Wprawdzie Tierney to lewy obrońca, a Polak najlepiej czuje się jako stoper, ale często grywa także na lewej stronie. Ostatni sezon Tierney spędził na wypożyczeniu w Realu Sociedad. W barwach Arsenalu na ten moment rozegrał w sumie 125 spotkań. Co ciekawe, w międzyczasie ważą się również losy polskiego obrońcy, którego przyszłość w Londynie wcale nie jest oczywista.