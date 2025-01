Niewiarygodne. Słynne kluby się połączą. "Bardzo szokująca decyzja"

24 lutego 2022 roku rozpoczęła się inwazja Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. "Dzięki determinacji, umiejętnemu dowodzeniu i dostawom z Zachodu Ukraina zdołała zatrzymywać rosyjskie ataki już w pierwszych dniach wojny. Pierwsze wybuchy pojawiły się w Kijowie, Charkowie, Kramatorsku, a także w Odessie i Zaporożu. Ukraińcy zdołali jednak zmusić Rosjan do wycofania się z północy Ukrainy, która została zaatakowana już na początku" - pisał serwis gazeta.pl przed dwoma laty.

Szokujące doniesienia w ukraińskiej lidze

Od tamtej pory wiele się zmieniło. Obywatele starają się normalnie funkcjonować, a życie sportowe ponownie zaczęło tętnić. W aktualnym sezonie liderem ligi ukraińskiej jest Dynamo Kijów, przed FK Ołeksandriją i Szachtarem.

Nieco niżej w tabeli plasują się Karpaty Lwów i Ruch Lwów, które okupują szóste i siódme miejsce. Aktualnie w Ukrainie trwa przerwa zimowa, a piłkarze udali się na wolne. W tym czasie media obiegła szokująca informacja, iż te dwie największe drużyny w mieście mają przeprowadzić fuzję.

"Dwa największe zespoły ze Lwowa- Karpaty i Ruch mają się połączyć, tworząc jeden wielki klub. To bardzo szokująca decyzja, bo Ruch miał pieniądze i genialną infrastrukturę (najlepszą we wschodniej i środkowej Europie) a Karpaty pieniądze i historię" - czytamy we wpisie użytkownika BuckarooBanzai w serwisie X (dawniej Twitter).

Kiedy nastąpi fuzja lwowskich klubów?

Na temat fuzji wypowiedzieli się sami zainteresowani. "Lwów to miasto o wielkich tradycjach i ambicjach piłkarskich. Tu narodził się ukraiński futbol, w naszym mieście karierę sportową rozpoczynało wielu znanych zawodników i trenerów, a liczni kibice zawsze chcą widzieć swoją drużynę w gronie pretendentów do najwyższych nagród" - czytamy w komunikacie klubu FC Karpaty.

"W związku z tą decyzją, począwszy od sezonu 2025/2026, klub piłkarski Ruch skupi się na szkoleniu młodych talentów na podstawie powołanej akademii, a także wstępnej adaptacji do dorosłej piłki nożnej w celu ich dalszego zaangażowania w zespół Karpaty. Jesteśmy pewni, że synergia naszych potencjałów, aktywów i wysiłków doprowadzi do wzrostu liczby wysokiej jakości piłkarzy na europejskim poziomie, którzy przyniosą prawdziwą chwałę lwowskiej piłce nożnej" - dodano.