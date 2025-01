Odpalili bombę. Niewiarygodne, który klub chce kupić Oliver Kahn!

Był sezon 2008/09, kiedy Girondins Bordeaux po raz ostatni zdobyło mistrzostwo Francji. Trzeba przyznać, że drużyna była wówczas bardzo mocna. Marouane Chamakh, Benoit Tremoulinas, Yoann Gourcuff - to tylko nieliczni, którzy zanotowali wówczas sezon życia. Kto siedział na ławce trenerskiej? Laurent Blanc, czyli ten, który później prowadził m.in. reprezentację Francji czy PSG. Od tamtej pory wiele się zmieniło, natomiast w sierpniu fani klubu otrzymali bolesną informację.

Sensacyjne wieści. Oliver Kahn chce kupić Girondins Bordeaux

Portal francebleu.fr podał, że klub ma ok. 90 mln euro długu. Tym samym Federalna Komisja Kontroli Klubów FFF postanowiła przeanalizować jego sytuację finansową. Niedługo potem ogłoszono, że Bordeaux zostanie zdegradowane do czwartej ligi. I choć próbowano odwołać się od tej decyzji, to finalnie drużyna rozpoczęła sezon w National 2.

Dziennik "Sud Ouest" podał jednak w czwartek informację, która może dać nadzieję kibicom. Rzekomo zainteresowany kupnem klubu ma być... legendarny Oliver Kahn, który współpracuje w duecie z byłym prezesem Olympique Marsylia Jacquesem-Henrim Eyraudem oraz kilkoma innymi inwestorami. To właśnie Eyraud miał już nawet skontaktować z obecnym właścicielem klubu Gerardem Lopezem. "To wiadomość, która ożywi wieści o zespole w nadchodzących miesiącach" - ocenił portal Foot Mercato.

Lopez, który publicznie deklaruje, że chce pozostać w klubie, rzekomo potajemnie szuka sposobu, by odejść. Portal zaznacza, że byłoby to "dobre rozwiązanie" dla "nieprawdopodobnego duetu". Eyraud poprosił nawet o wstępne informacje "na temat warunków ewentualnego przejęcia". "Sud Ouest" wyjawił, że są dwa sposoby, jak może dojść do transakcji.

Pierwszy to znalezienie prostej umowy na sprzedaż udziałów klubu po "zniwelowaniu obecnych długów i zobowiązaniu się do finansowania go w przyszłości". Natomiast drugi to "przeczekanie ewentualnego fiaska planu przedstawionego Sądowi Gospodarczemu przez Gerarda Lopeza". Istnieje też trzecia opcja, która zakłada odzyskanie klubu po sądowej likwidacji.

Kahn pozostaje bezrobotny, od kiedy w maju 2023 roku po dwóch latach pracy przestał być prezesem Bayernu Monachium. Girondins Bordeaux po 12 rozegranych meczach czwartej ligi zajmuje czwarte miejsce w tabeli z dorobkiem 21 punktów. Do liderującego Saint-Malo, który ma dwa spotkania rozegrane więcej, traci 11 pkt. Zdecydowanie największą gwiazdą drużyny jest Andy Carroll, który przyznaje, że zarabia w niej mniej, niż wynosi go czynsz.