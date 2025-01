Tak Hiszpanie piszą o Szczęsnym. "Jedyny"

Piłkarska emerytura Wojciecha Szczęsnego nie trwała zbyt długo. Były bramkarz reprezentacji Polski na początku października w szalonych okolicznościach trafił do FC Barcelony, która natychmiast potrzebowała nowego golkipera po kontuzji Marca-Andre ter Stegena. Wydawało się, że to nasz zawodnik zostanie pierwszym wyborem Hansiego Flicka między słupkami. Tymczasem rzeczywistość wygląda zupełnie inaczej.

Co z przyszłością Szczęsnego w Barcelonie? Hiszpanie przekazują

Szczęsny nadal czeka na debiut w nowym zespole. Na szczęście ten powinien nadejść już lada moment. Po świąteczno-noworocznej przerwie Barcelonę czeka rozpoczęcie zmagań w Pucharze Króla. Na start wicemistrzowie Hiszpanii zmierzą się z IV ligowym UD Barbastro. "Mundo Deportivo" podkreśla, że to "idealny mecz", aby dać szanse swojemu "luksusowemu rezerwowemu".

O naszym byłym kadrowiczu ostatnio napisali także dziennikarze "Marki". Z ich ustaleń wynika, że "Szczęsny to jedyny zawodnik Barcelony, któremu kontrakt wygasa w 2025 roku" - czytamy w tytule. Choć jeśli spojrzymy w umowy piłkarzy Joana Laporty, to zobaczmy, że w nowo rozpoczętym roku kontrakty kończą się również m.in. Inigo Martinezowi oraz Gerardowi Martinowi. Mimo to według wspomnianego źródła ich przedłużenie jest tylko kwestią czasu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja Polaka.

"Tak naprawdę tylko jeden zawodnik ma niepewną przyszłość: Szczęsny" - zaznaczono. Następnie Hiszpanie przeanalizowali pozycję 34-latka w zespole. Z jednej strony w klubie każdy czeka na powrót ter Stegena, którego jak na razie Inaki Pena zastępuje naprawdę godnie. Z drugiej drużyna docenia zaangażowanie Wojciecha Szczęsnego oraz fakt, że bardzo świadomie i dojrzale podchodzi do swojej obecnej roli. Jego kontrakt wygasa wraz z końcem tego sezonu. Czy Barcelona będzie chciała go przedłużyć? "W tym przypadku nie wykluczono jeszcze żadnego scenariusza" - podsumowała "Marca".

Hiszpańscy dziennikarze wspomnieli także o Robercie Lewandowskim. Umowa 36-latka została sporządzona w formacie 3+1. Obecnie kapitan reprezentacji Polski rozgrywa trzeci sezon w barwach Barcelony. Jeśli w trakcie trwającej kampanii wystąpi w minimum 55 procentach spotkań, kontrakt automatycznie przedłuży się do 30 czerwca 2026 roku. Biorąc pod uwagę kapitalną formę Lewandowskiego, ten scenariusz jest już praktycznie przesądzony. "Kataloński klub jest zachwycony jego występami" - napisano. W tym sezonie polski napastnik nie zagrał tylko przeciwko Mallorce w La Liga. Łącznie w 24 meczach strzelił 23 bramki i zanotował dwie asysty. Mecz Barcelony z UD Barbastro odbędzie się w sobotę 4 stycznia o godz. 19:00.