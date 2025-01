Zapomniany reprezentant Polski robi furorę! Porównują go do Messiego

Przemysław Płacheta został ostatnio nieco zapomniany przez polskich fanów. Przypomniał o sobie dopiero całkiem niedawno, gdy zanotował trafienie i asystę w wygranym meczu z Cardiff City. Był to gol wyjątkowej urody, a na dodatek Polak został wybrany zawodnikiem całego spotkania. Wzrost dyspozycji potwierdził także kilka dni później. Ponownie trafił do siatki rywala. Tym razem w starciu z Plymouth.

REKLAMA

Zobacz wideo Aleksandra Mirosław dziękuje za nominację do "Momentów Roku"

Zapomniany reprezentant Polski porównywany do Messiego! Co za forma

W Nowy Rok ekipa Przemysława Płachety - Oxford United - mierzyła się na wyjeździe z Millwall w 25. kolejce Championship, zaplecza angielskiej ekstraklasy. Do przerwy bramki nie padły, ale w 57. minucie polski skrzydłowy ponownie dał o sobie znać. Płacheta dośrodkował do swojego kolegi Rubena Rodriguesa, który strzałem głową dał prowadzenie Oxford. Więcej goli nie padło, dzięki czemu goście zanotowali kolejne trzy punkty. To trzecie zwycięstwo ekipy Oxford, która wcześniej w szesnastu spotkaniach wygrała tylko raz!

Kibice w mediach społecznościowych są pod ogromnym wrażeniem formy Przemysława Płachety. Uważają, że wpływ na to może mieć osoba nowego trenera Gary'ego Rowetta. "Przemyslaw Placheta ostatni raz miał wpływ na ligowe gole w listopadzie 2020. Od czasu przybycia Rowetta, w ostatnich 3 meczach zaliczył 2G/2A", "Naprawdę jestem zdumiony tym odkupieniem Plachety" - czytamy na portalu X.

"Szaleństwo, że trzy mecze temu nie było kibica, który uważałby, że nie powinniśmy sprzedawać Plachetty, a teraz nie mamy go kim zastąpić" - napisał jeden z kibiców, albowiem Polak w 69. minucie niestety opuścił murawę z urazem. Nie wiadomo, jak poważna to kontuzja.

Pojawiły się także mniej merytoryczne, ale równie interesujące opinie co do gry 26-latka. "Przemysławie Płacheto, zmieniłeś moje życie" - napisał jeden z fanów. Z kolei drugi porównał Płachetę do Leo Messiego.

Oxford United po 24 meczach ma na swoim koncie 37 punktów. Nieco uciekli przed drużynami w strefie spadkowej. Mają w tym momencie 6 punktów przewagi.