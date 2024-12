Znowu to zrobił! Polski skrzydłowy wysłał sygnał Probierzowi

Przemysław Płacheta został ostatnio bohaterem Oxford United w spotkaniu z Cardiff City. I choć mogło się wydawać, że był to jednorazowy przebłysk, to właśnie udowodnił, że jest zupełnie inaczej. 26-latek po raz drugi z rzędu trafił do siatki w Championship i zapewnił drużynie zwycięstwo. "Spędzał sen z powiek obrońcom rywala swoją szybkością i panowaniem nad piłką" - stwierdził dziennikarz BBC Dana George.

