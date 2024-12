Grał z Rooneyem i Pogbą w United. Pracuje na poczcie

Sir Alex Ferguson przez 26 lat pracy w Manchesterze United dał się poznać jako nie tylko wybitny szkoleniowiec, ale i człowiek potrafiący wyciągać piłkarzy z akademii. Chciał dawać im szanse w pierwszej drużynie. Wielu z nich zrobiło później kariery. Niektórzy zaliczali epizody i przepadali w pamięci kibiców. Kimś takim był Marnick Vermijl.

Grał z Rooneyem, pracuje na poczcie. Niezwykła historia

Belg trafił do Manchesteru w wieku 18 lat. W 2010 roku United zapłacił Standardowi Liege 220 tysięcy euro za obrońcę, który miał w przyszłości stanowić ważny element belgijskiej kadry. Jego kariera w grupach młodzieżowych rozwijała się harmonijnie. Zaliczał kolejne szczeble od drużyny U-17 aż po U-21.

Po przyjściu do United regularnie grał w drużynie rezerw. Zagrał w niej aż 70 razy. Jego kolegami byli między innymi Paul Pogba i Michael Keane, który po dziś dzień gra w Evertonie. 26 września 2012 roku Manchester grał mecz Pucharu Ligi przeciwko Newcastle United.

Ferguson, tak jak miał w zwyczaju, w spotkaniach tych rozgrywek często stosował rotacje. Nie inaczej było tym razem. W bramce wystąpił podstawowy golkiper David De Gea, ale blok obronny stworzyło czterech młodych zawodników: Alexander Buttner, wspominany już Keane, Scott Wooton i Vermijl. Znacznie bardziej doświadczona była reszta składu: Tom Cleverley, Anderson, Chicharito Hernandez, Danny Welbeck, czy wreszcie legendy Manchesteru: Wayne Rooney i pełniący w tamtym meczu funkcję kapitana Darren Fletcher. Vermijl rozegrał 77 minut, a United wygrali 2:1 po golach Andersona i Cleverleya.

Kolejny sezon Belg spędził na wypożyczeniu w Eredivisie. Wydawało się, że regularne występy w NEC Nijmegen zwiększą jego szanse na grę w Manchesterze. Po powrocie udało mu się jednak zanotować tylko jeszcze jeden występ - w 2014 roku. Tym razem był to mecz, o którym każdy kibic "Czerwonych Diabłów" chciałby zapomnieć. Porażka 0:4 z MK Dons w Pucharze Ligi to jeden z najbardziej wstydliwych momentów United w XXI wieku. To w tym meczu Anglii objawił się talent Delego Allego, a trzy gole zdobył znany kilka lat później z zabawnej przyśpiewki Will Grigg.

To był ostatni występ Vermijla, który w lutym 2015 roku przeniósł się do Preston North End. Kolejne lata jego kariery były już zmianami klubów na gorsze. Belg grał jeszcze w Sheffield Wednesday, Scunthorpe United, a jego ostatnimi klubami były holenderski MVV Maastricht i belgijski Thes Sport.

Zresztą ten drugi pozostaje drużyną Vermijla po dziś. W rozgrywkach 1ste Nationale VV rozegrał w tym sezonie 15 meczów, w których zdobył jednego gola.

W jego historii nie byłoby nic nadzwyczajnego gdyby nie fakt, że grę w piłkę na trzecioligowym, amatorskim poziomie łączy z pracą na poczcie.

- Miałem dość profesjonalnej piłki nożnej. Jesteś zbyt zależny od swojego trenera. Dobra zabawa też była dla mnie ważna. Jako listonosz muszę wstać o czwartej, ale teraz jestem w domu około południa i mogę codziennie odbierać dzieci ze szkoły. To luksus - powiedział w rozmowie z "Voetbalprimeur". Jego słowa cytuje niemiecki "Bild".

Można tylko domyślać się, czy Vermijl wciąż aktywnie śledzi poczynania swojego byłego klubu. Manchester United zajmuje obecnie 14. miejsce w tabeli Premier League i w ostatnim meczu przegrał z Wolverhampton 0:2. Kibice tego klubu raczej nie mogą mówić o "dobrej zabawie".