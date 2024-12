Oto priorytet Realu na 2025 rok. Nieprawdopodobne. "Kopalnia złota"

W przyszłym roku kibice obejrzą zrewolucjonizowane Klubowe Mistrzostwa Świata. "To było marzenie obecnego prezydenta FIFA, Gianniego Infantino. Chciał w ten sposób podnieść rangę rozgrywek, uatrakcyjnić je dla nadawców, kibiców i sponsorów oraz sprawić, że poziom futbolu klubowego na świecie także będzie wyższy. Nowy format był krytykowany przez FIFPRO. Ostrzegano, że zawodnicy są i tak wystarczająco przeciążeni po sezonie, obawiano się o ich zdrowie" - pisał Marcin Jaz ze Sport.pl.

W przyszłym roku w turnieju udział wezmą 32 zespoły (12 z Europy, 6 z Ameryki Południowej, po 4 z Azji, Afryki, Ameryki Północnej, Środkowej i Karaib, a także jeden zespół z Oceanii i gospodarz KMŚ). Ostatnią edycję Klubowych Mistrzostw Świata wygrał Manchester City, który pokonał 4:0 Fluminense w finale w Dżuddzie.

Nie wszyscy są jednak zwolennikami rewolucji, której dokonuje FIFA. "Władze usilnie próbują przekonać kibiców, jak ciekawy będzie to turniej, ale oni czują, że chodzi tylko o to, aby naciągnąć ich na kasę. Rynek telewizyjny nie był zainteresowany jeszcze jednym turniejem piłkarskim nawet rangi mistrzostw świata" - pisał Michał Kiedrowski ze Sport.pl.

Ogromne pieniądze dla Realu Madryt. "To kopalnia złota"

Hiszpański dziennik "AS" informuje, że Real Madryt może zarobić łącznie 100 mln euro w Klubowych Mistrzostwach Świata. Za sam udział w turnieju Real zainkasuje 30 mln euro, ale ta kwota może wzrosnąć do 35 mln euro w przypadku wygrania fazy grupowej. 60 mln euro może wpaść do klubowej kasy Realu za awans do ćwierćfinału, a gra w półfinale to 80 mln euro. "100 mln to kwota podobna do tej, którą można otrzymać za wygranie Ligi Mistrzów, ale tutaj jest zaledwie jeden miesiąc rywalizacji" - czytamy w artykule.

Real Madryt trafił do grupy H z Al-Hilal, Pachucą i Red Bullem Salzburg. W przypadku Realu kwota jest uwzględniana na zasadzie współczynnika FIFA, wartości marketingowej i cenie praw telewizyjnych. "Turniej FIFA to kopalnia złota dla wszystkich drużyn. Klubowe Mistrzostwa Świata to jeden z priorytetów Realu Madryt w 2025 roku" - dodaje "AS". Real Madryt zagra grupowe mecze w Miami, Charlotte oraz Filadelfii.

Klubowe Mistrzostwa Świata potrwają od 15 czerwca do 13 lipca przyszłego roku. Spośród polskich akcentów w tym turnieju będzie Maciej Skorża (trener Urawa Red Diamonds), Arkadiusz Milik (Juventus) oraz Kamil Piątkowski (Red Bull Salzburg).