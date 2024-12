Ronaldo wypalił ze sceny nt. swojej przyszłości. "Nigdy"

Koniec roku to tradycyjny czas podsumowań oraz wręczania nagród za minione dwanaście miesięcy. W piątek w Dubaju odbyła się gala Globe Soccer Awards, która organizowana jest od 2010. Statuetkę dla najlepszego zawodnika 2024 roku otrzymał Vinicius Junior. Cztery lata temu triumfatorem był Robert Lewandowski.

Cristiano Ronaldo wypalił o przyszłości. "Nigdy"

Swój moment na wydarzeniu miał także Cristiano Ronaldo. Globe Soccer postanowiło przyznać mu statuetkę dla najlepszego strzelca wszech czasów. Chwilę później Portugalczyk chwycił za mikrofon, a wiele jego cytatów obiegło media. Przyznał m.in., że liga saudyjska jest lepsza od francuskiej. - Nie mówię tego, bo tam gram. Nie obchodzi mnie, co myślą ludzie. Niech tu przyjeżdżają grać. We Francji jest tylko PSG, reszta jest skończona. To po prostu g*wno, przykro mi. Drużyny mogą rywalizować, ale na końcu i tak PSG jest najlepsze. To fakt, dlatego nie wiem, dlaczego ludzi to jeszcze zaskakuje - podsumował.

39-latek zdradził także swoje plany na przyszłość, już po zakończeniu piłkarskiej kariery. - Nigdy nie będę trenerem, ani także menadżerem. Ale może kiedyś będę właścicielem jakiegoś klubu - wyznał Cristiano Ronaldo.

Portugalczyk podczas gali Globe Soccer Awards przyznał także, że Złota Piłka należała się Viniciusowi. - Moim zdaniem Vinicius zasłużył na wygranie Złotej Piłki. To było niesprawiedliwe. Mówię to tutaj, przed wszystkimi. Dali ją Rodriemu, on też na nią zasłużył, ale powinni byli dać ją Viniciusowi, ponieważ wygrał Ligę Mistrzów i strzelił gola w finale. Reszta jest dla mnie nieistotna - przyznał podczas gali Globe Soccer Awards, doceniając całe wydarzenie, gdyż jest "bardziej uczciwe".

Cristiano Ronaldo pod koniec 2022 roku podpisał lukratywny kontrakt z Al-Nassr i został ambasadorem saudyjskiej piłki nożnej. Radzi sobie tam doskonale. Dla obecnego klubu rozegrał łącznie 83 mecze, w których strzelił 74 gole