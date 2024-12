Polski piłkarz podbija Portugalię. Objawienie. "To wielki wyczyn"

W styczniu tego roku Cezary Miszta trafił do Rio Ave na wypożyczenie. Po pół roku został wykupiony zakończyło się jego wykupieniem. W poprzednim sezonie rozegrał zaledwie jedno spotkanie. Zagrał w zremisowanym 1:1 meczu przeciwko Benfice Lizbona. Mecz z tym rywalem - ale już w tych rozgrywkach - okazał się dla niego początkiem dobrej passy.

Polak doceniony. Co za runda

27 października Miszta zagrał w przegranym 0:5 meczu z Benficą, ale mimo tak słabego wyniku utrzymał miejsce w podstawowej jedenastce. Od tego czasu zagrał w siedmiu kolejnych ligowych meczach Rio Ave i zasłużył na to, aby na koniec roku zostać docenionym.

Portal zerozero.pt przygotował listę 10 objawień jesieni w portugalskiej lidze. W tym gronie znalazło się miejsce dla Polaka, o którego postawie wypowiedziano się w bardzo ciepły sposób.

"W zeszłym sezonie wypożyczony do Legii Warszawa, w sezonie 23/24 wystąpił tylko raz w podstawowym składzie Rio, dwa razy w drużynie do lat 23. W tym sezonie jest już bramkarzem numer jeden. Nie było to łatwe osiągnięcie, biorąc pod uwagę, że pretendentem do tego miana był Jhonatan, doświadczony brazylijski bramkarz z wieloletnim stażem w Moreirense, Vitorii i Rio Ave. To stało się historią; teraźniejszość i przyszłość w Vila do Conde to Miszta!" - napisano.

Czas pokaże, czy Miszta do końca sezonu będzie bramkarzem numer jeden. Do tej pory w siedmiu ligowych meczach puścił 13 goli i zachował jedno czyste konto, które pomogło wygrać 2:0 z Boavistą. Po tamtym spotkaniu został nazwany "ścianą".

Rio Ave po piętnastu kolejkach ligi portugalskiej zajmuje 11. miejsce. Ma na swoim koncie 16 punktów.

Cezary Miszta to ośmiokrotny reprezentant Polski do lat 21. Zanim wyjechał z kraju rozegrał 21 meczów w ekstraklasie, a w sezonie 2020/21 zdobył z Legią Warszawa mistrzostwo kraju.