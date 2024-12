"Kwiatek zawyża IQ w tym pokoju". Poseł KO odpowiedział prezesowi Wisły

W Wigilię Klaudia Jachira opublikowała zdjęcie z biura poselskiego, kiedy razem z posłem Marcinem Józefaciukiem pracowała nad sprawami dotyczącymi depenalizacji marihuany. Post skomentował Jarosław Królewski, stwierdzając, że "kwiatek zawyża IQ w tym pokoju". Potraktowano to jako atak wymierzony w posłów. Właściciel Wisły Kraków skasował swój wpis.

W pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia Królewski tłumaczył się z wcześniejszej odpowiedzi, odwołując się do przekonań i wierzeń neopogan dotyczących roślin.

Poseł KO odpowiedział Królewskiemu

W środowym wpisie nawiązującym do wigilijnej kontrowersji Królewski przekonywał, że wiccanie (poganie, do których zalicza się poseł Jóżefaciuk), traktują rośliny i drzewa jako symbole mądrości, wiedzy, świadome istoty, które są zdolne komunikować się ze światem zewnętrznym. Są też "zapraszane do współudziału w magii".

"Tak, rośliny wczoraj zdecydowanie podwyższyły IQ pokoju, w którym rozprawiano w dniu wigilijnym nad legalizacją marihuany" - podsumował Królewski, który jednocześnie dodał, że popiera działania dążące do jej zalegalizowania.

Ten wpis nie spotkał się z pozytywnym odbiorem. Negatywnie spojrzał też na niego poseł Józefaciuk, który postanowił zareagować. Poseł zwrócił uwagę, że Królewski pomylił pojęcia legalizacji z depenalizacją. Zarzuca też właścicielowi Wisły, że nie wyraził chęci dyskusji na ten temat.

"Oj marnie, marnie, skoro nie rozróżnia pan legalizacji od depenalizacji. Miał pan okazję przyjść, ale wolał skomentować, a potem usunąć komentarz, pokazując swoje IQ" - stwierdził poseł KO.

Na wpis polityka postanowił odpowiedzieć Królewski. Wprost stwierdził, że wigilijny post posłanki Jachiry od początku miał podzielić społeczeństwo w kwestii pracy w Wigilię i wskazać konkretny kierunek myślenia, że koniecznie trzeba pracować 24 grudnia. Zarzucił też politykom cynizm.

"Niezależnie od pana poglądów, moich, pana kolegów i koleżanek czy zasad neopogańskich, w które pan wierzy, tego dnia w Wigilię, po raz kolejny wrzuciliście wpis, który miał na celu poróżnić Polaków, zaburzyć ważny dzień dla milionów obywateli, zaprezentować, że nie są tak postępowi jak wy, gdyż nie pracują tak dużo tego dnia i nad tak ważnymi kwestiami jak marihuana. Tylko po to z cynizmem to zrobiliście, do tego właśnie sprowadza się dziś polityka w naszym kraju. Skłócać, poróżniać, niszczyć: tak uczycie ludzi dyskursu nad tematami codziennymi. Na ocenę IQ pracuje pan dłużej" - wypunktował.

Przypomnijmy, że Wigilia będzie od 2025 r. dniem ustawowo wolnym od pracy.