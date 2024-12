Salah wrzucił świąteczne zdjęcie i się zaczęło. "Haniebne"

Mohamed Salah nie opublikował żadnego zdjęcia w Wigilię. Wówczas pokazał na InstaStories, jak trenuje na siłowni. Świąteczne zdjęcie z rodziną pojawiło się w sieci w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia. Dodał jedynie hasztag #MerryChristmas (tłum. Wesołych Świąt).

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki o obrazkach w mediach z szatni piłkarskiej: To wszystko jest tak udawane i klejone

Salah świętuje Boże Narodzenie mimo bycia muzułmaninem

Gwiazdor Liverpoolu od dawna deklaruje, że jest muzułmaninem. Jednym ze sposobów na celebrację strzelonego gola jest sudżud - rodzaj pokłonu w islamie. Wierny klęka i maksymalnie pochyla się do przodu, aby twarz była jak najbliżej ziemi. W ten sposób oddaje cześć Bogu. Ta pozycja jest często stosowana podczas modlitwy.

Ale Salah nie ma problemu z tym, by celebrować także święta chrześcijańskie, w tym Boże Narodzenie. 25 grudnia zamieścił w mediach społecznościowych rodzinne zdjęcie. Wszyscy byli ubrani w świąteczne piżamy, w tle stała bogato przyozdobiona choinka.

Część muzułmanów - szczególnie tych głęboko wierzących - chce, by piłkarz usunął to zdjęcie, ponieważ obraża ich uczucia religijne. Niektórzy pisali wprost, że są zawiedzeni postawą Salaha, który kolejny rok z rzędu obchodzi Boże Narodzenie.

"Natychmiast to usuń!", "W tym momencie czuję się tobą po prostu zawiedziony", "Przestanę cię obserwować na wszystkich platformach i zablokuję. Przestanę oglądać mecze Liverpoolu na zawsze. Twoje zachowanie jest haniebne", "Hipokryzja" - komentowali ci oburzeni m.in. na Instagramie. Przekonują, że islam zabrania celebrowania niemuzułmańskich świąt.

Zobacz też: 13 lat trzymali to w tajemnicy. Prawda o Morgensternie wyszła na jaw

Jednak część bardziej liberalnych muzułmanów nie ma problemu z postępowaniem Egipcjanina. Celebrowanie narodzin Chrystusa jest dla nich akceptowalne. Tym bardziej że Jezus przewija się w islamie jako największy prorok poprzedzający Mahometa. Dlatego niektórzy kibice życzyli mu w komentarzach wesołych świąt i dobrego czasu z rodziną.

Innym powodem, dlaczego Salah świętuje Boże Narodzenie, jest chęć nauczenia swoich córek szacunku do innych religii oraz umożliwienie im przeżycia tego wyjątkowego doświadczenia.

Rok temu Egipcjanin apelował w Boże Narodzenie do Izraela, by ten zaprzestał ataków na Palestyńczyków i Strefę Gazy. Prosił też o solidarność z pokrzywdzonymi cywilami. "W związku z brutalną wojną toczącą się na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza śmiercią i zniszczeniem w Gazie, w tym roku z bardzo ciężkim sercem docieramy do Świąt Bożego Narodzenia i łączymy się w bólu z rodzinami, które opłakują stratę swoich bliskich. Proszę, nie zapominajcie o nich i nie przyzwyczajajcie się do ich cierpienia" - pisał w 2023 r. temu w social mediach.

Mohamed Salah rozgrywa indywidualnie znakomity sezon. Strzelił 18 goli i zanotował 15 asyst w 24 meczach dla Liverpoolu. Walnie przyczynił się do tego, że "The Reds" są liderami Premier League i najlepszym zespołem fazy zasadniczej Ligi Mistrzów, gdzie jako jedyni mają komplet zwycięstw po sześciu meczach. Nie wiadomo jednak, jak będzie wyglądać jego przyszłość. Władze LFC wciąż nie dały mu konkretnej oferty przedłużenia kontraktu, a ten wygasa wraz z końcem tego sezonu.

Dziś wieczorem Liverpool zagra u siebie z Leicester City.