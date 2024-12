Oto lista najlepszych piłkarzy XXI wieku. Szokujące miejsce Lewandowskiego

Robert Lewandowski w trakcie kariery wygrała wiele trofeów - mistrzostwa Niemiec, mistrzostwo Hiszpanii, Liga Mistrzów, krajowe puchary. Można wymieniać i wymieniać. Zdobył także dwa Złote Buty, został najlepszym strzelcem w XXI wieku zaraz za Cristiano Ronaldo i Leo Messim. Nie ma więc wątpliwości, że Polak jest jednym z najlepszych piłkarzy w trwającym stuleciu.

Robert Lewandowski poza czołową dziesiątką najlepszych piłkarzy XXI wieku

Znany portal Goal.com zdecydował się na stworzenie listy 25 najlepszych piłkarzy XXI wieku. Tego typu zestawienia zawsze budzą wiele emocji i dyskusji nt. tego, czy dany piłkarz jest za wysoko bądź nisko. Ranking serwisu otwiera Kevin De Bruyne, który został umieszczony na 25. miejscu.

Dalej są tacy zawodnicy jak Ricardo Kaka, Iker Casillas czy Andrea Pirlo. A które miejsce zajął ostatecznie Robert Lewandowski? Goal.com umieścił go na 13. pozycji. "Robert Lewandowski jest żywym dowodem na to, że można być najlepszym piłkarzem na świecie, nie wygrywając Złotej Piłki" - napisano, odnosząc się do sytuacji z 2020 roku, gdy z powodu pandemii koronawirusa "France Football" zdecydowało się na odwołanie plebiscytu. Zdaniem Goal.com Lewandowski został "absurdalnie pozbawiony" tej nagrody.

"W szczytowym momencie swojej kariery - co prawdopodobnie trudno określić, biorąc pod uwagę, że ma za sobą tak wiele świetnych sezonów - Lewandowski był nie do zatrzymania. Wysoki i silny napastnik, który był świetny w powietrzu i zabójczy z obu nóg. Co godne uwagi, as Barcelony nadal to ma i w wieku 36 lat obecnie prowadzi w wyścigu o Złotego Buta" - dodano.

A kto utworzył podium w rankingu? Są to Leo Messi, Cristiano Ronaldo i Xavi Hernandez.

Ranking najlepszych piłkarzy XXI wieku wg Goal.com: