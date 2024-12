Ronaldo nic sobie nie robi z siarczystego mrozu. To zdjęcie rozpaliło fanów

Cristiano Ronaldo w barwach Al-Nassr dalej strzela gola za golem - w tym sezonie ma ich 16 (do tego trzy asysty) w 19 meczach. Ostatni raz na boisku pojawił się 6 grudnia w spotkaniu z Al-Ittihad, lecz jego trafienie nie wystarczyło nawet do zdobycia punktu przeciwko drużynie Karima Benzemy, Stevena Bergwijna (obaj zdobyli po bramce, dając wygraną 2:1), N'Golo Kante czy Fabinho. Później Portugalczyk udał się na urlop.

Cristiano Ronaldo pokazał, jak spędza Boże Narodzenie. Wywołał zachwyt

Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki niespecjalnie krył się z tym, gdzie spędza święta Bożego Narodzenia. W jego mediach społecznościowych ukazują się zdjęcia z Laponii, czyli krainy Świętego Mikołaja. 39-latek przebywa w fińskiej części tego regionu.

Kilka godzin temu Ronaldo opublikował zdjęcie z przejażdżki na skuterze śnieżnym z dzieckiem. Obaj są opatuleni od góry do dołu, co zupełnie kontrastuje z kolejną fotografią piłkarza, pozującego na zewnątrz bez koszulki, a przy okazji prezentującego imponującą muskulaturę. "Wesołych Świąt wszystkim" - napisał. Oba zdjęcia stały się hitem i łącznie zebrały już ponad 12 mln polubień na Instagramie, a także ok. 1,5 mln w serwisie X. Szczególny zachwyt wywołało drugie z nich. "Absolutna bestia", "tylko tak dalej", "gratulacje" - czytamy.

Cristiano Ronaldo pozuje z nagim torsem, a na zewnątrz -8 stopni Celsjusza

"Cristiano spędza Boże Narodzenie w Laponii w temperaturze -8 stopni Celjusza" - przekazała "Marca", która pokazała nagranie ze spotkanie Ronaldo i jego dzieci ze Świętym Mikołajem oraz fotografię piłkarza z reniferami.

Portugalczyk ma jeszcze sporo czasu na relaks, do gry wróci bowiem dopiero 9 stycznia. Wtedy jego Al-Nassr, zajmujące czwarte miejsce (25 pkt), zmierzy się z Al-Okhdood Club, 14. drużyną tabeli (12 pkt), w meczu 14. kolejki ligi saudyjskiej.