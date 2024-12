Kto był najlepszym piłkarzem w historii? Lionel Messi? Cristiano Ronaldo? A może ktoś inny? To pytanie kibice, dziennikarze i eksperci zadają sobie od lat i sprzeczają się w kwestii jednego wyboru. Chociaż większość stawia dziś albo na Messiego, albo na Ronaldo, to starsi kibice inaczej patrzą na tę kwestię.

Tak zrobił m.in. Hugo Gatti. To były argentyński piłkarz, który w latach 1966-1977 rozegrał w kadrze narodowej 18 meczów. 80-letni dzisiaj Gatti w 1982 r. został wybrany najlepszym piłkarzem Argentyny. Z Boca Juniors zdobył trzy mistrzostwa kraju i dwukrotnie wygrywał Copa Libertadores.

Co ciekawe, zdaniem Gattiego najlepszym piłkarzem w historii nie był ani Messi, ani Ronaldo, ani nawet Diego Maradona. 80-latek postawił na Pelego. Za jego plecami umieścił również dawne legendy futbolu. Opowiedział o tym w rozmowie z argentyńskimi mediami.

"Messi miał naprawdę łatwo"

- Bez wątpienia najlepszy był Pele. Zaraz za nim Alfredo Di Stefano, a potem Johan Cruijff, który był absolutnie fenomenalny. Na czwartym miejscu umieściłbym Maradonę. Messi był daleko za nimi - powiedział Gatti.

- Chciałbym, by było inaczej, nie mam nic do Messiego. Nie chcę negować jego zasług, ale on miał naprawdę łatwo. Widziałem go w Barcelonie. Każde dotknięcie było uznawane za faul. Rywale przestali go dotykać, a cała drużyna grała pod niego - kontynuował Gatti.

- Wyżej od Messiego cenię Zinedine'a Zidane'a czy brazylijskiego Ronaldo. To był genialny napastnik. Pamiętam, jak po mistrzostwach świata w 2002 r. ktoś zapytał go, dlaczego nie trenuje mocniej i bardziej nie dba o siebie. Z rozbrajającą szczerością odpowiedział, że na koncie ma już setki milionów dolarów - wspominał Argentyńczyk.

- Doskonały był też Roberto Carlos. Brazylia miała tak wielu doskonałych piłkarzy, a my ich nie lubimy... Jesteśmy idiotami! - niespodziewanie podsumował Gatti.