Potężny cios w Lewandowskiego tuż przed Wigilią. Naprawdę to zrobili

Robert Lewandowski miał taki początek sezonu, jakiego nie mógł sobie nawet wyobrazić. Wszystko szło doskonale, aż do spotkania z Realem Madryt. Polak zanotował wówczas dublet, ale od tamtej pory jego gra wygląda coraz gorzej. Co prawda strzelił potem dwa gole w meczach Ligi Mistrzów z Crveną Zvezdą oraz Stade Brestois, natomiast w kolejnych siedmiu spotkaniach ligowych zdobył zaledwie dwie bramki. I to sprawia, że fani zaczęli martwić się o naszego napastnika.

Oto jedenastka roku La Liga. Na próżno szukać Roberta Lewandowskiego

Niektórzy kibice nie wytrzymali za to po sobotniej porażce z Atletico Madryt. Lewandowski znów spisał się poniżej oczekiwań, a w 76. minucie zmarnował doskonałe dogranie Ferrana Torresa. "Powinien dziś wieczorem rozwiązać kontrakt, jeśli zostały mu, choć odrobiny wstydu. To wszystko jego wina" - można było przeczytać w mediach społecznościowych. Przerażające jest to, jak zmieniło się postrzeganie Polaka w zaledwie parę tygodni.

Lewandowski pozostaje jednak liderem ligowej klasyfikacji strzelców z dorobkiem 16 goli. Ma pięć trafień przewagi nad kolegą z drużyny Raphinhą oraz sześć nad Kylianem Mbappe. Łącznie w tym sezonie zdobył 23 bramki, a niedługo zapewne pobije wynik z ubiegłych rozgrywek. Mimo to portal Sofascore nie docenił kapitana naszej kadry w zestawieniu "jedenastki roku" La Liga, którą opublikowano w poniedziałek. O dziwo w ataku nie pojawił się też aktualny król strzelców Artem Dowbyk czy nawet wicekról Alexander Sorloth.

Najlepszym snajperem 2024 roku uznano Antoine'a Griezmanna, który osiągnął średnią notę na poziomie 7,44 (Lewandowski - 7,31). W zestawieniu znalazło się za to dwóch piłkarzy zespołu Hansiego Flicka: Raphinha (7,73) oraz Lamine Yamal (7,65). Portal wytypował aż czterech zawodników Realu Madryt: Lucasa Vazqueza (7,19), Federico Valverde (7,45), Viniciusa Juniora (7,50) oraz tego, który został piłkarzem roku, czyli Jude'a Bellinghama (7,75).

Cała "jedenastka roku" La Liga według Sofascore:

Sergio Herrera (Osasuna) - 7,16

Lucas Vazquez (Real) - 7,19

Sergio Ramos (Sevilla) - 7,34

Daley Blind (Girona) - 7,15

Miguel Gutierrez (Girona) - 7,15

Federico Valverde (Real) - 7,45

Vinicius Junior (Real) - 7,50

Raphinha (FC Barcelona) - 7,73

Jude Bellingham (Real) - 7,75

Lamine Yamal (FC Barcelona) - 7,65

Antoine Griezmann (Atletico) - 7,44

FC Barcelona po porażce z Atletico spadła w ligowej tabeli dopiero na trzecie miejsce. Liderem jest właśnie ekipa Diego Simeone, która ma na koncie 41 punktów. Tuż za nią jest Real Madryt (40 pkt), a potem piłkarze Hansiego Flicka (38 pkt) i Athletic Bilbao (36 pkt). Dwie liderujące drużyny mają za to jeden mecz rozegrany mniej, więc nie można wykluczyć, że niebawem ich przewaga będzie jeszcze większa.