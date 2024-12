Tak Boniek zareagował na zwolnienie Zielińskiego. "Mam pewne obawy"

Legia Warszawa ma za sobą udaną rundę jesienną. Nie dość, że zajmuje czwarte miejsce w ekstraklasie ze stratą sześciu punktów do liderującego Lecha Poznań, to przede wszystkim awansowała do 1/8 finału Ligi Konferencji oraz ćwierćfinału Pucharu Polski. Duża w tym zasługa Goncalo Feio, który miał spore problemy kadrowe, natomiast udało mu się najpierw zażegnać kryzys, a potem osiągnąć z drużyną bardzo dobre wyniki.

REKLAMA

Zobacz wideo Prawdziwa historia "Bestii z Hinterzarten". Odwiedziliśmy miasto Stefana Horngachera

Boniek powiedział wprost, co uważa o sytuacji w Legii. "Sytuacja dość złożona"

Legia wydała w poniedziałek 23 grudnia oficjalny komunikat, w którym podała, że od 1 stycznia Jacek Zieliński przestaje pełnić funkcję dyrektora sportowego. - Zieliński to jest porządny człowiek, który robi, co mu wytycza klub i zarząd. Podejrzewam, że on też chciałby kupować zawodników za milion, półtora, a nie szukać piłkarzy bez kontraktów, takich, którymi nie interesuje się nikt inny. Sytuacja dosyć złożona - przyznał Zbigniew Boniek na antenie Prawdy Futbolu.

57-latek pozostanie jednak w klubie, gdyż przejmie rolę doradcy ds. sportowych - Mioduski docenił w pewien sposób legendę i dał mu rolę konsultanta, co dzisiaj niewiele oznacza. (...) Dał za to zielone światło trenerowi - zaznaczył. Parę dni temu Portugalczyk miał spięcie z właścicielem klubu Dariuszem Mioduskim, któremu zarzucił brak wsparcia. To odbiło się na trenerze, który otrzymał karę finansową.

- Wiemy, że ma konflikt z szefem skautów (Radosławem Mozyrko - red.). Czy w takim dużym, poważnym klubie, gdzie właścicielem jest człowiek inteligentny, taki sposób konfrontacji z zarządem, dyrektorem sportowym może prowadzić do czegoś wielkiego? Mam pewne obawy - oznajmił Boniek. Mimo to uważa Feio za dobrego trenera. Ponadto ma jedną cechę, która wyróżnia go od innych.

- Nie jest łatwo oceniać z boku na podstawie informacji, które człowiek otrzymuje z zewnątrz. (...) Myślę, że Feio jest dobrym trenerem, ale nie jedynym, bo takich jest w Polsce bardzo dużo. Natomiast Portugalczyk ma jedną rzecz, która go odróżnia od innych - lubi grać na siebie i pod siebie. Wszystko, co robi, ma na celu to, by to on był na piedestale, żeby on był najważniejszy - wyjaśnił.

Na koniec stwierdził, że ma wątpliwości, jak długo Feio pozostanie trenerem Legii. - Uważam, że Legia miała dobrą jesień, Feio dobrze kieruje zespołem. Ale czy na dłuższą metę takie konfliktowanie się z zarządem, właścicielem odniosą sukces? Trudno mi powiedzieć. (...) Mam nadzieję, że to się uda. Ale muszę powiedzieć obiektywnie, że mam wiele wątpliwości. Jeżeli Legia nie odegra determinującej roli w żadnych z tych trzech rozgrywek, to później może to różnie wyglądać - podsumował.