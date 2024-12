Rosjanie zapowiadają powrót. Podali datę. "Większość krajów nas wspiera"

24 marca 2022 r. reprezentacja Polski miała zagrać z Rosją w półfinale baraży o awans na mundial w Katarze. Miała, ale po ataku Rosji na Ukrainę PZPN zapowiedział, że nasza drużyna na pewno nie pojedzie na spotkanie do Moskwy.

Na początku marca do zdania Polaków przychyliły się FIFA i UEFA, które wykluczyły rosyjską reprezentację i tamtejsze kluby z międzynarodowych rozgrywek. Stan ten trwa do dzisiaj, a Rosjanie nie zagrali w kwalifikacjach do Euro 2024 i nie wzięli udziału w losowaniu kwalifikacji do MŚ w 2026 r.

Rosyjskich klubów również nie ma w europejskich pucharach. Mimo że na razie nic nie zapowiada zmianę takiego stanu rzeczy, to w Rosji nie brakuje optymizmu. Portal sportbox.ru, który cytuje wywiad z szefem rosyjskiego związku, uważa nawet, że tamtejsza kadra wciąż może wziąć udział w kwalifikacjach do MŚ.

Optymizmu nie brakuje samemu szefowi rosyjskiego związku Aleksandrowi Djukowowi. - Mówiłem, że sytuacja zmieni się w niedalekiej przyszłości i dalej tak uważam. Spodziewam się, że już w przyszłym roku nasza reprezentacja i kluby wrócą do międzynarodowych rozgrywek - powiedział.

- Czy wystartujemy w kwalifikacjach do mistrzostw świata? Nie mogliśmy wziąć udziału w losowaniu, bo FIFA i UEFA nie zmieniły swojej decyzji. Ale do pierwszych meczów pozostało jeszcze trochę czasu. Wierzę, że zdążymy - dodał.

Rosja oczekuje powrotu do rozgrywek FIFA i UEFA

Głos w sprawie zabrał też sekretarz generalny rosyjskiej federacji Maksym Mitrofanow. Jego zdaniem większość europejskich krajów nie ma nic przeciwko powrotowi Rosji do międzynarodowych rozgrywek.

- Byłem w Bułgarii i wiem, że większość krajów nas wspiera i czeka na nasz powrót. Na spotkaniu nie było przedstawicieli wszystkich 55 krajów, ale obecni byli ludzie z Niemiec, Serbii, Czarnogóry i innych państw - powiedział Mitrofanow.

- Naszemu powrotowi nie sprzeciwiły się nawet Szwecja i Norwegia. Przeciwna jest Dania. Podobnie jest w przypadku około 30 proc. krajów, których stanowisko jest nieco bardziej złożone - dodał.

Sytuację skomentował również honorowy prezes rosyjskiej federacji Wiaczesław Kołoskow. - Djukow jest członkiem komitetu wykonawczego UEFA. Zna nastrój wewnątrz federacji, bierze udział w spotkaniach i wie, jakie decyzje zostaną podjęte. On nie rzuca słów na wiatr, opiera się na aktualnym nastroju federacji - powiedział Kołoskow.