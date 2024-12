Cały stadion fetował gola Mussoliniego. To nie żart

Romano Floriani Mussolini to prawnuk faszystowskiego dyktatora, Benito Mussoliniego. Przygodę z piłką zaczynał w Romie, ale w 2016 r., w wieku 13 lat, przeniósł się do szkółki Lazio. Rozwijał się jako prawoskrzydłowy, później jako wahadłowy. W końcu dostał się do drużyny U19. Tam jednak nie mógł liczyć na regularną grę. Udał się na wypożyczenie - najpierw do Pescary, a przed tym sezonem do zespołu Serie B SS Juve Stabia, którego patronackim klubem jest turyński Juventus.

Skandowali nazwisko prawnuka dyktatora, salutując

W weekend Juve Stabia grało z Ceseną, udało się wygrać 1:0. Jedyną bramkę strzelił Romano Floriani Mussolini jeszcze w pierwszej połowie. To było jego premierowe trafienie w Serie B. Udało się to zrobić w 18. ligowym występie w sezonie. Dopadł do dośrodkowania z lewej strony boiska i uderzył głową.

Publiczność zebrana na Stadio Romeo Menti w Castellammare di Stabia oszalała ze szczęścia. Gdy spiker zaczął wymawiać imię strzelca na cały głos, tłum skandował za nim nazwisko - Mussolini. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie tak, że fani gospodarzy jednocześnie wykonywali rzymski salut. Wyprostowane prawe ramię unosił praktycznie cały tłum, prawie pięć tysięcy osób. Niecodzienna celebracja ocierała się o skandal.

Salut rzymski był pozdrowieniem charakterystycznym dla ugrupowań faszystowskich i nazistowskich. W ten sposób pozdrawiano dyktatorów, czyli Benito Mussoliniego i Adolfa Hitlera.

Trudno zrozumieć zachowanie włoskich kibiców, czy to miała być forma żartu, czy szyderczego przypomnienia korzeni piłkarza. Tym bardziej że grupy kibicowskie Juve Stabia prezentują mocno lewicowe poglądy, a więc przeciwne do faszystów.

Nie wiadomo, czy włoska federacja wyciągnie jakieś konsekwencje w związku z zachowaniem kibiców gospodarzy po bramce Mussoliniego.

Juve Stabia jest w grze o awans do Serie A. Zajmuje 4. miejsce z dorobkiem 28 punktów. To by dało dziś prawo gry w play-offach.