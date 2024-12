Ostro. 20-latek z Barcelony zrugał Lewandowskiego na murawie!

FC Barcelona marnowała w sobotę sytuacje na potęgę i to się na niej zemściło, bo przegrała z Atletico Madryt 1:2. Kilka szans zmarnował Robert Lewandowski. Gavi nie bał się zrugać Polaka, ale nie za słabą skuteczność.

Gavi nie bał się skrytykować Lewandowskiego

Barcelona zagrała pierwszą połowę na bardzo wysokiej intensywności, ale prowadziła tylko 1:0 po golu Pedriego. Asystował wtedy Gavi, który zagrał najlepsze spotkanie w tym sezonie. Młody Hiszpan jeszcze łapie formę po rocznej przerwie, którą spowodowała kontuzja kolana. W zeszłym sezonie, będąc poza treningami i boiskiem pokazywał, że zależy mu na byciu twarzą szatni. W tym sezonie także stara się być wyrazistą, charakterną postacią, która ma wpływ na innych.

Gavi chce mieć też wpływ na starszych kolegów z szatni, w tym na Roberta Lewandowskiego. Hiszpańskie media opisują, że 20-latek był wręcz wściekły na Polaka. Jak podaje "Sport", Gavi miał pretensje do naszego napastnika m.in. o zbyt niską aktywność w pressingu. Wymagał od niego większego zaangażowania i bardziej agresywnego naciskania na rywala.

Katalońska gazeta wskazuje, że pretensje Gaviego były jak najbardziej uzasadnione. "W ostatnich chwilach pierwszej połowy, gdy na tablicy wyników widniał wynik 1:0, Barca odpuściła trochę i pozwoliła Atlético bardziej się odsłonić. W ciągu tych 10 minut - od 35. do 45. - Lewandowski, który był odpowiedzialny za rozpoczęcie pressingu, ustawił się bliżej środka pola. Oznaczało to, że Lenglet miał więcej przestrzeni do rozegrania, co sprawiało pomocnikom Barcelony kłopoty w pressingu. Gavi nie zawahał się zrugać polskiego napastnika unosząc ręce i prosząc go z daleka, aby nie pozwolił Lengletowi tak łatwo zdobywać pola. Sytuacja ta powtórzyła się kilka razy, powodując sporą frustrację u pomocnika" - czytamy.

Obaj porozmawiali jeszcze chwilę o tym w drodze do szatni, ale to już była spokojniejsza wymiana zdań. Wiadomo, że mieli inne spojrzenie na kwestię pressingu.

Widać, że Gaviemu zależy na jak najlepszej grze Barcelony w każdym elemencie. "Ta sytuacja doskonale obrazuje jego osobowość" - uważa "Sport".

FC Barcelona wróci do gry 4 stycznia, wtedy zagra w Pucharze Króla z UD Barbastro.