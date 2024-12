Błaszczykowski nie może spać spokojnie. Oto powód

Jakub Błaszczykowski ostatni oficjalny mecz rozegrał w maju zeszłego roku. Dwa miesiące później 109-krotny reprezentant Polski ogłosił zakończenie sportowej kariery. W zawodowej karierze Błaszczykowski grał w Rakowie Częstochowa, Wiśle Kraków, Borussii Dortmund, Fiorentinie oraz VfL Wolfsburg.

Mimo zakończenia kariery Błaszczykowski nie rozstał się na dobre z futbolem. Były reprezentant Polski działał w Wiśle Kraków, w trakcie Euro 2024 był też telewizyjnym ekspertem. Teraz Błaszczykowski udzielił wywiadu, w którym opowiedział, jak sobie radzi w nowej rzeczywistości.

Błaszczykowski porozmawiał z Bogdanem Rymanowskim na jego kanale na YouTube. W rozmowie były zawodnik poruszał nie tylko kwestie sportowe, ale też prywatne, odnosząc się do tragicznego morderstwa jego matki.

Błaszczykowski: Mam problem ze spaniem

Rymanowski spytał też Błaszczykowskiego o to, jak radzi sobie z brakiem sportowych obowiązków po zakończeniu kariery. Były piłkarz przyznał, że brakuje mu codziennego treningu, zajęć i wszystkiego, co związane z byciem zawodowym zawodnikiem.

- Mam takie okresy, że mam problem ze spaniem. Myślę, że to jest też trochę spowodowane tym, że organizm przez tyle lat był przyzwyczajony do dużego wysiłku. Teraz jest mi się ciężko zmotywować. Nie ma trenera, to ciężka motywacja - powiedział Błaszczykowski.

- Trudno jest mi samemu się zmotywować do tego, by narzucić sobie mocniejszy reżim treningowy. Myślę, że ta mniejsza kumulacja obciążenia treningowego i braku adrenaliny powodują, że mam momenty, że mam problem ze spaniem - dodał.

- To bardziej problem z zasypaniem, niż budzeniem się. Jak już zasnę, to nie mam problemów. Mam problem, żeby się wyciszyć, ale pracuję nad tym. To rzecz, którą trzeba sobie poukładać, bo to dla mnie nowa rzecz i nowa rzeczywistość. Muszę się też zmotywować do treningów. Przyzwyczajony do nich organizm potrzebuje się zmęczyć. A jak się zmęczy, to się łatwiej zasypia - podsumował.