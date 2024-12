Ależ to się ułożyło! Oto potencjalni rywale Legii i Jagiellonii w Lidze Konferencji

Legia Warszawa zajęła siódmą pozycję w tabeli fazy zasadniczej Ligi Konferencji. Wygrała cztery pierwsze mecze, ale zanotowała potem porażki z Lugano i Djurgardens IF. Szwajcarzy i Szwedzi znaleźli się przed stołecznymi w tabeli. Z kolei Jagiellonia zajęła 9. miejsce i naprawdę niewiele jej zabrakło do czołowej ósemki. Cercle Brugge znalazło się wyżej dzięki bilansowi bramkowemu.

Możliwe polskie starcie w Ligi Konferencji

Od fazy pucharowej mamy wyznaczoną drabinkę. W play-offach zespoły z miejsc 9-10 grają z zespołami z miejsc 23-24. W tym przypadku są to dokładnie Jagiellonia (9. miejsce), Shamrock Rovers (10. miejsce), Molde (23. miejsce) i TSC Baćka Topola (24. miejsce). Mistrz Polski może zagrać z klubem z Norwegii lub Serbii, zdecyduje piątkowe losowanie.

Wtedy też dowiemy się, kto będzie potencjalnym rywalem Jagiellonii w 1/8 finału. Zwycięzcy meczów z tej czwórki mogą trafić na drużyny, które zajęły siódme i ósme miejsce w fazie zasadniczej, czyli na Legię lub Cercle Brugge. Jest zatem realne polskie starcie w marcu w europejskich pucharach, co byłoby historycznym wydarzeniem.

Niezależnie od tego, na kogo trafi Jagiellonia w play-offach, to będzie faworytem. Ograła jesienią Molde 3:0. Norwegowie grali w ostatnich miesiącach nierówno nierówno, w lidze zajęli piąte miejsce To nie był ten sam zespół co na początku roku, kiedy eliminował Legię z poprzedniej edycji LK. Z kolei TSC nie stanowiło żadnego wyzwania dla Legii, która wygrała z Serbami na wyjeździe 3:0. Należy zatem spodziewać się, że Jagiellonia miałaby podobną przewagę.

Wiadomo też, kiedy odbędą się mecze fazy pucharowej. Pierwszy mecz Jagiellonia zagra na wyjeździe 13 lutego. Rewanż 20 lutego w Białymstoku.

Zakładając, że Jagiellonia awansuje do 1/8 finału i zagrałaby potem z Legią, to pierwsze spotkanie mielibyśmy 6 marca w stolicy Podlasia. Rewanż 13 marca w Warszawie.

Zwycięzca tej batalii w ćwierćfinale może trafić na najlepszego z następującego grona: Chelsea (1. miejsce), Vitoria Guimaraes (2. miejsce), Betis (15. miejsce), Heidenheim (16. miejsce), Gent (17. miejsce), FC Kopenhaga (18. miejsce). Mecze 1/4 finału odbędą się 10 i 17 kwietnia.

Losowanie fazy play-off Ligi Konferencji w piątek o godzinie 13:00.

Potencjalna droga Jagiellonii i Legii w fazie pucharowej Ligi Konferencji (play-offy, 1/8 finału i ćwierćfinał):