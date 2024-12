Jagiellonia nawaliła. Nagle "Słoweńcy" zaczęli krzyczeć po polsku

Pierwsze w historii klubu mistrzostwo Polski, pierwszy udział w fazie grupowej/ligowej europejskich pucharów i pierwszy awans do wiosennej części rozgrywek. Jednak podchodząc do czwartkowego meczu na własnym stadionie z liderem ligi słoweńskiej Olimpiją Lublana Jagiellonia Białystok mogła dokonać jeszcze jednego historycznego wyniku. Byłby nim oczywiście bezpośredni awans do 1/8 finału Ligi Konferencji. Warunek nie był skomplikowany - piłkarze Adriana Siemieńca w swoim ostatnim tak udanego dla siebie 2024 roku musieli zwyciężyć.

Nagle "Słoweńcy" zaczęli krzyczeć po polsku. Ale nie było to nic miłego

Czwartkowy mecz z trybun Chorten Areny oglądało sporo ponad 14 tysięcy kibiców, a wśród nich około 200 kibiców Olimpiji. Na pierwszy rzut oka Słoweńcy zaczęli swój doping od słów... po polsku. Niestety, nie były to podziękowania za gościnę w Białymstoku, ale bluzgi na zespół gospodarzy.

Szybko jednak się okazało, że w sektorze gości byli kibice dwóch Olimpii - tej z Lublany i tej z Warszawy, co było podkreślone dużą flagą na kiju "Ljubljana - Warszawa". A że Warszawa ogólnie za Jagiellonią nie przepada...

Niektórzy przysypiali, a tu nagle łomot! Kibice z hukiem pożegnali odchodzącego prezesa

W przerwie spotkania niektórzy kibice i dziennikarze mogli przysypiać. Wtedy jednak tych przebywających na sektorze VIP oraz prasowym obudził wielki huk. Potem kolejny i następny. Szybko okazało się jednak, że wcale nie dochodzi do nagłego wyburzenia trybuny Chorten Areny, ani nic się nie wali. To kibice Jagiellonii odpalili fajerwerki dla odchodzącego prezesa klubu - Wojciecha Pertkiewicza, wraz z ostrymi brzmieniami z głośników, uwielbianymi przez sternika mistrza Polski.

Pertkiewicz, który z końcem tego roku ze względów rodzinnych kończy białostocką "misję" i wraca do Trójmiasta, przez trzy lata wyprowadził Jagę z ogromnych tarapatów finansowych, a następnie wraz z dyrektorem sportowym Łukaszem Masłowskim i trenerem Adrianem Siemieńcem wprowadził na sam szczyt polskiej piłki, zdobywając mistrzostwo Polski. Do tego awans do fazy ligowej Ligi Konferencji i zabrakło tylko kropki nad "i", jakim byłoby zwycięstwo nad Olimpiją i bezpośrednią kwalifikację do 1/8 finału.

A fajerwerki były odpalane spoza terenu stadionu, dlatego że nad Jagiellonią już wisi spora kara od UEFA za odpalenie środków pirotechnicznych w meczu z Molde i recydywa oznaczałaby zamknięcie jednej z trybun na stadionie przy Słonecznej.

To nie była Jagiellonia, jaką znamy. Egzamin oblany

Bez Tarasa Romanczuka czy Joao Moutinho, ale przede wszystkim bez pozytywnej energii. Taka była Jagiellonia Białystok w czwartkowy wieczór przy Słonecznej. Starań "Żółto-Czerwonym" odmówić nie można, ale jakości piłkarskiej było w tym bardzo niewiele.

Zawiedli wszyscy ci, którzy odpowiadają za kreowanie gry ofensywnej - Afimico Pululu, Jesus Imaz, Kristoffer Hansen, Nene... Tak naprawdę poza sytuacją po stałym fragmencie gry w piątej minucie, "Żółto-Czerwoni" nie zagrozili bramce Matevza Vidovseka. Jeśli to miał być egzamin, który miał pokazać, czy Jagiellonia należy do najlepszej ósemki Ligi Konferencji, to został on oblany. Ale i Olimpija też nie ma za bardzo się z czego cieszyć, bo i ona zwyciężając w Białymstoku kwalifikowała się do TOP8. Remis skazał obie drużyny na playoffy.

Jeszcze w 85. minucie Jaga była w TOP8. Kibice nie zdołali pocieszyć piłkarzy

Jagiellonia wiedziała, że musi ten mecz wygrać, aby awansować bezpośrednio do 1/8 finału. Ale nawet przy tym nieszczęsnym bezbramkowym remisie jeszcze w 85. minucie była na ósmym miejscu w wirtualnej tabeli Ligi Konferencji. Wszystko zmienił uznany dopiero po interwencji VAR gol Parisa Brunnera dla Cercle Brugge w meczu z tureckim Basaksehirem Krzysztofa Piątka. Młody Niemiec trafił na 1:1, a Cercle Brugge, które wcześniej wyeliminowało Wisłę Kraków, kosztem Jagiellonii wskoczyło do pierwszej ósemki.

Zmienić to mogła jeszcze Legia Warszawa, która w tamtym momencie przegrywała z Djurgardens IF 1:2. Remis "Wojskowych" wpuściłby białostoczan do "ósemki" kosztem Szwedów, ale dobrze wiemy, że tamto spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1 dla gospodarzy.

Jagiellonia koniec końców finiszuje na dziewiątej pozycji w tabeli Ligi Konferencji, nie wykorzystując wspaniałej sytuacji, jakim był komplet punktów na półmetku po zwycięstwach z Molde oraz Kopenhagą. Na Molde "Żółto-Czerwoni" mogą jeszcze trafić w barażach, podobnie jak na serbski TSC Backa Topola. Losowanie już w piątek o godzinie 13:00.

Szczęście było tak blisko i drużyna Adriana Siemieńca to czuła, dlatego też tak trudno było kibicom ją pocieszyć po końcowym gwizdku. Mimo że fani dawali do zrozumienia, że i tak są ze swoich piłkarzy dumni za cały 2024 rok, mało któremu z nich udawało się poprawić humor.

Ale gdy i oni na spokojnie usiądą w świątecznej atmosferze, to z pewnością zdadzą sobie sprawę, że i tak w ostatnich 12 miesiącach osiągnęli bardzo wiele.