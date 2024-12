Legia dopięła swego! Cztery gole w decydującym meczu Ligi Konferencji

Legia Warszawa ma miejsce w czołowej ósemce fazy zasadniczej Ligi Konferencji, więc swój cel osiągnęła. Ale z pewnością inaczej wyobrażała sobie przebieg meczu z Djurgardens IF. To nie był dobry występ stołecznych, zbyt często oddawali rywalowi pole do popisu. Skończyło się wygraną Szwedów 3:1. Dzięki temu wyprzedzili Legię na koniec w tabeli.

6 Fot. TT News Agency / via REUTERS Otwórz galerię Na Gazeta.pl