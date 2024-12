Takiej umowy w światowej piłce jeszcze nie było. Obsypali ich złotem

Pięć tytułów mistrza świata, dziewięć zwycięstw w Copa America i cztery w Pucharze Konferederacji - to osiągnięcia piłkarskiej reprezentacji Brazylii. Tak wieloma sukcesami nie może pochwalić się żadna inna kadra narodowa. Brazylijczycy są też jedyną nacją, która wystąpiła we wszystkich turniejach finałowych mistrzostw świata w historii. I choć ostatnio miała kilka wpadek w eliminacjach do mundialu 2026, wciąż pozostaje wielką marką, co doceniła firma Nike.

Nike poszło na całość. Tyle pieniędzy da reprezentacji Brazylii. Kosmos

Amerykański gigant współpracuje z reprezentacją Brazylii jako sponsor techniczny nieprzerwanie od 1996 r. Obecna umowa wygaśnie wraz z końcem 2026 r. Na tym jednak ich drogi się nie rozejdą. Obie strony poinformowały, że podpisały kolejną, 12-letnią umowę, jakiej w piłce reprezentacyjnej jeszcze nie widziano.

Jak podaje branżowy portal sportspro.com, zajmujący się sponsoringiem w sporcie, Brazylijska Konfederacja Piłkarska (CBF) ma każdego roku otrzymywać bagatela 100 mln dolarów (409 mln zł). Przez 12 lata da to aż 1,2 miliarda dolarów (4,92 mld złotych). Na tym jednak nie koniec. Nike będzie wypłacało dodatkowe premie związane z osiągnięciem określonych celów. Brazylijczycy po raz pierwszy w historii będą otrzymywać też określony procent zysków od sprzedaży koszulek. Federacja może również licencjonować produkty i otwierać sklepy w różnych miastach na świecie.

Nike bije kolejny rekord. Najpierw Barcelona, teraz Brazylia

W ramach rozszerzenia partnerstwa Nike będzie nadal wyposażać wszystkie męskie i żeńskie reprezentacje piłkarskie Brazylii, w tym również drużyny młodzieżowe, kadrę olimpijską oraz drużyny piłki nożnej plażowej i futsalu. - To początek czwartej dekady współpracy, wzmacniający nasze długoterminowe zaangażowanie w brazylijską piłkę nożną. Jesteśmy podekscytowani, że możemy kontynuować współpracę, aby inspirować kolejne pokolenie sportowców w Ameryce Łacińskiej i na całym świecie - mówił Doug Bowles, wiceprezes i dyrektor generalny Nike na Amerykę Łacińską, cytowany przez stronę producenta.

Umowa Nike z CBF jest zdecydowanie najwyższa w światowej piłce reprezentacyjnej. Będzie ona obowiązywała do końca 2038 r. Nie tak dawno Nike podpisało również rekordową umowę w świecie piłki klubowej z FC Barceloną. Hiszpańska drużyna co roku ma otrzymywać średnio 127 mln euro (541 mln zł).