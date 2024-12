O formie Piątka rozpisują się nawet w Hiszpanii. Tak go nazwali

Krzysztof Piątek opuścił ekstraklasę w lipcu 2018 roku, kiedy został sprzedany przez Cracovię do Genoi za 4,5 mln euro. I nagle eksplodował z formą, gdyż w 21 meczach strzelił 19 goli. Długo nie zastanawiali się władze AC Milanu i wyłożyli za niego zimą 35 mln euro. I choć początek miał całkiem udany, gdyż zanotował dziewięć trafień w 18 spotkaniach, to potem było już tylko gorzej. Polak odszedł z Milanu i totalnie zawiódł zarówno w Hercie Berlin, jak i na wypożyczeniach we Fiorentinie oraz Salernitanie. Ostatecznie rok temu trafił do Istanbulu Basaksehir i dosłownie odżył.

Hiszpanie przypomnieli sobie o Krzysztofie Piątku. "Wrócił"

Dla naszego napastnika debiutancki sezon w Super Lig zakończył się piątym miejscem w ligowej klasyfikacji strzelców z dorobkiem 17 bramek. Najwyraźniej jeszcze lepiej przepracował okres przygotowawczy przed obecnymi rozgrywkami, co można wywnioskować po formie. Polak strzela jak na zawołanie i zanotował już 18 trafień (10 w lidze oraz osiem w LKE) oraz trzy asysty.

To, co wyprawia Piątek, nie uszło uwadze zagranicznych mediów. "Z popiołów odradza się krótkotrwała gwiazda AC Milanu. Nigdy nie jest za późno, jeśli szczęście ci sprzyja. W wieku 29 lat polski piłkarz powrócił na poziom, który uczynił z niego modowego napastnika światowego futbolu" - przekazał w czwartek dziennik "AS". I przywołano właśnie imponującą historię Piątka, który w parę miesięcy był w stanie wejść na szczyt.

"Kiedy pojawił się w Genoi, błyskawicznie przyciągnął uwagę najbardziej prestiżowych klubów Europy. Gdy strzelił 19 goli w 21 meczach, to porównania do Roberta Lewandowskiego 'poszybowały w górę'. Zimą udał się do Mediolanu, utrzymał niezwykły poziom, gdyż strzelił siedem goli w pięciu meczach, ale od tamtej pory liczby gwałtownie spadły" - czytamy.

Zaznaczono, że Piątek został później "wygnany" z Herthy Berlin, natomiast wyjazd do "kraju osmańskiego" sprawił, że ujrzeliśmy wyraźną przemianę. "W Turcji pojawił się następca Lewandowskiego. Po kilku trudnych okres Piątek błyszczy" - oznajmiono. "Przerwał fatalną passę, zdobył 17 bramek i został powołany do reprezentacji Polski na Euro 2024" - dodano. Na koniec przyznano, że występy w tym sezonie potwierdziły to, czego oczekiwano. "Wrócił" - skwitowano, podkreślając, że w pięciu ostatnich spotkaniach zanotował sześć trafień. I niemalże w pojedynkę zapewnił drużynie awans do kolejnej rundy LKE.

Istanbul Basaksehir zajmuje po 15. kolejkach siódme miejsce w tabeli Super Lig, mając w dorobku 22 punkty. Liderem jest Galatasaray (41 pkt), które wyprzedza Fenerbahce (35 pkt) oraz Samsunspor (29 pkt). Najbliższy ligowy mecz ekipa Piątka rozegra 23 grudnia, kiedy zmierzy się u siebie z Kasimpasą. Cztery dni wcześniej czeka ją za to starcie z Cercle Brugge w Lidze Konferencji.