Nie chcą grać z Izraelem! Możliwy bojkot. "Popieramy rząd"

Reprezentacja Izraela trafiła do grupy I w eliminacjach do mistrzostw świata, w której zagra z przegranym z pary Włochy - Niemcy, Estonią, Mołdawią oraz Norwegią. Lise Klaveness, prezes norweskiej federacji mówi otwarcie, że nie podoba jej się sytuacja z trwającym konfliktem na Bliskim Wschodzie. - Nikt z nas nie może pozostać obojętny na nieproporcjonalne ataki, które Izrael zadawał przez długi czas ludności cywilnej w Strefie Gazy - powiedział. Czy w takim wypadku dojdzie do meczów Norwegii z Izraelem?

