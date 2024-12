Wystarczyło tylko jedno zdjęcie Ronaldo. Poszło świat! Ponad 3 miliony reakcji

Cristiano Ronaldo od blisko dwóch lat mieszka w Arabii Saudyjskiej. Ostatnio swoją uwagę zwraca nie tylko na grze w tamtejszym Al-Nassr, ale też na prowadzeniu kanału na YouTubie. Nie tak dawno gościł na nim jednego z najpopularniejszych twórców na tej platformie - Mr. Beasta, a także nagrał film ze swoim synem Cristiano Juniorem. Tym razem postanowił pokazać światu innego członka swojej rodziny.

Tak wygląda dwuletnia córka Cristiano Ronaldo. Zdjęcie robi furorę

W środę piłkarz zamieścił na Instagramie wspólne zdjęcie z córką Bellą Esmeraldą. Ronaldo trzymał ją na kolanach, a ta wesoło się uśmiechała i trzymała w ręku zabawkę. Nie sposób było nie dostrzec jej podobieństwa do ojca. W opisie piłkarz użył jedynie dwóch słów: "Bom dia", czyli z portugalskiego "dzień dobry".

Kibice na ten widok od razu zareagowali. W komentarzach zaroiło się od emotikon z serduszkami i zachwyconymi twarzami. Post w pięć godzin doczekał 3,1 mln polubień.

Bella Esmeralda to najmłodsza pociecha genialnego napastnika. Na świat przyszła 18 kwietnia 2022 r. jako jedno z dwójki bliźniąt. Niestety porodu nie przeżył jej braciszek Angel. "Z najgłębszym smutkiem musimy poinformować, że odszedł nasz synek. Jest to największy ból, jaki mogą odczuwać rodzice. Tylko narodziny naszej córeczki dają nam siłę, by przeżyć ten moment z nadzieją i radością" - informowała wówczas partnerka Ronaldo - Georgina Rodriguez.

Cristiano Ronaldo doczekał się w sumie piątki dzieci. Poza dwuletnią Bellą Esmeraldą ma także 14-letniego Cristiano Juniora, 7-letnie bliźnięta Evę i Mateo oraz 7-letnią Alanę Martinę.