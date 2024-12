Wyjaśniła się przyszłość Szymańskiego. Za wszystkim stoi Mourinho

Sebastian Szymański nie rozgrywa aż tak imponującego sezonu w Fenerbahce, jak poprzedni. Mogło się wydawać, że dzięki współpracy z Jose Mourinho będziemy oglądać jeszcze lepszą wersję reprezentanta Polski. Ten mimo wszystko budzi spore zainteresowanie na rynku transferowym.

Sebastian Szymański wzbudza zainteresowanie Fiorentiny. Oto stanowisko Jose Mourinho

Wedle ostatnich doniesień tureckich mediów 25-latka bardzo chce pozyskać Fiorentina - jej wysłannicy już obserwowali go z trybun. I najwidoczniej weryfikacja była pozytywna, gdyż momentalnie napłynęły wieści o przygotowywanej ofercie. Teoretycznie do transferu mogłoby dojść w styczniu, ale wiele zależy od woli klubu ze Stambułu.

Turecki dziennik "Milliyet" ujawnił, jak wygląda sytuacja. "Szymański, któremu daleko do dobrych występów z zeszłego sezonu, w dalszym ciągu znajduje się w gronie najbardziej zaufanych nazwisk Mourinho w żółto-granatowej drużynie" - czytamy. A co to dokładnie oznacza dla transferu?

"Choć Fiorentina nie podjęła żadnych oficjalnych kroków, z doniesień wynika, że Mourinho jest przeciwny odejściu Szymańskiego w styczniowym okienku transferowym" - wyjaśniono, co raczej ucina wszelkie spekulacje.

Jose Mourinho ceni Sebastiana Szymańskiego. "Zrobił na mnie wspaniałe wrażenie"

Taki stan rzeczy nie może dziwić, jeśli przypomni się pochlebne słowa Portugalczyka o Polaku. - Bardzo się cieszę, że drogi moje i Szymańskiego w końcu się skrzyżowały. Zrobił na mnie wspaniałe wrażenie, gdy grałem przeciwko niemu, prowadząc AS Romę. Przez długi czas go obserwowałem. Był na mojej liście transferowej - mówił.

W tym sezonie Sebastian Szymański strzelił dwa gole i zanotował pięć asyst w 25 meczach dla Fenerbahce. A jego bilans od początku pobytu w Stambule to 15 bramek i 24 asysty w 80 spotkaniach.