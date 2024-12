A jednak! Maciej Rybus ogłasza: "Nie mam wyboru"

Ostatnie miesiące były bardzo trudne dla Macieja Rybusa. Latem 2023 roku dołączył do Rubina Kazań, ale więcej czasu niż na murawie spędził u lekarzy i fizjoterapeutów. Ostatecznie rozegrał zaledwie osiem meczów, zdobywając gola i asystę. Z tego powodu klub nie zdecydował się przedłużyć z nim kontraktu i w lipcu został bezrobotny.

Maciej Rybus planuje zakończyć karierę. "Nie mam żadnych ofert"

Ostatecznie Polak wylądował w FK 10, amatorskim zespole w Lidze Mediów, czyli tzw. Medialidze. Miesiące mijają i nadal nie wiadomo, co będzie dalej z byłym kadrowiczem. Zdaniem agenta Rybus chciałby kontynuować karierę w Rosji i czeka na oferty z najwyższego poziomu rozgrywkowego. Do tej pory żadna jednak się nie pojawiła i piłkarz wprost przyznał, że może zakończyć karierę.

- W tej chwili nie mam żadnych ofert z profesjonalnych klubów. Obecnie jestem zawodnikiem FK 10 i przygotowuję się do nowego sezonu. Zobaczymy, co będzie się działo w styczniu. Rozważę każdą ofertę, mam 35 lat, nie mam zbyt dużego wyboru. Moja kariera dobiega końca, ale chciałbym grać na wyższym poziomie. Najprawdopodobniej zakończę karierę zawodową tej zimy, jeśli nie znajdę klubu. Straciłem już rok. Teraz planuję polecieć do Polski i odpocząć - powiedział, cytowany przez Football24.ru. Wcześniej zawodnik miał oferty z klubów z drugiego szczebla, ale ich nie rozważył.

Maciej Rybus występuje w Rosji niemal nieprzerwanie od 2012 roku (sezon 2016/17 spędził w Olympique Lyon). Poza Rubinem Kazań grał również w Spartaku Moskwa, Lokomotiwie Moskwa i Tereku Grozny. Łącznie na rosyjskich boiskach rozegrał 265 spotkań, strzelił 24 gole i zanotował 33 asysty.