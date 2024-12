Rzeźniczak zareagował na śmierć byłej partnerki. Znamy przyczynę śmierci 35-latki

"Z przykrością zawiadamiamy o śmierci Eweliny Ślotały, naszej autorki. Jej książki "Żony Konstancina", "Kochanki Konstancina", "Rozwódki Konstancina", "Matki Konstancina" znalazły liczne grono wiernych czytelniczek. Ewelina upominała się w nich o prawa kobiet doświadczających podwójnych standardów i złego traktowania w środowiskach, które są poza podejrzeniem. Wyrażamy głęboki żal z powodu przedwczesnej śmierci, przekazujemy wyrazy współczucia Najbliższym" - przekazało we wtorek 17 grudnia Wydawnictwo Prószyński i S-ka na Facebooku.

Z czasem na jaw wyszły okoliczności zgonu 35-latki. - Dostała krwotoku wewnętrznego i to była przyczyna śmierci. Jej serce nie dało rady i stanęło. Był krwotok, przyjechało pogotowie - ona leżała z wewnętrznym krwotokiem. Gdy przyjechało pogotowie, to nie dawała żadnych znaków życia. W szpitalu została podpięta pod wszystkie maszyny. One pracowały, ale serce było bardzo uszkodzone przez krwotok - powiedziała matka kobiety, Wanda, w rozmowie z Pudelkiem. Wieści te wywołały poruszenie.

Nie żyje Ewelina Ślotała. Jakub Rzeźniczak reaguje

15 lat temu Ślotała była związana z Jakubem Rzeźniczakiem. - Poznałam Kubę przez totalny przypadek. Zaczepił mnie i zaprosił na randkę do pierogarni na Starym Mieście w Warszawie. Cały Kuba! Nie interesowałam się sportem, więc nie miałam pojęcia, że jest piłkarzem. Po kilku spotkaniach zaczął opowiadać mi o tym, że gra w Legii. Stwierdziłam, że fajnie, że ma jakąś pasję i kopie piłkę. Ale kompletnie nie docierało do mnie to, że jest kimś znanym - opowiadała w wywiadzie dla Plejady.

Ostatecznie ich relacja nie przetrwała próby czasu. Ale piłkarz zareagował na ostatnie doniesienia o śmierci dawnej partnerki. "Dziś dotarła do nas informacja o śmierci Eweliny Ślotały. Przyjmijcie nasze kondolencje" - przekazał we wtorek 17 grudnia w relacji na Instagramie.

Jakub Rzeźniczak pozostaje bez klubu, od kiedy w burzliwych okolicznościach rozstał się z Kotwicą Kołobrzeg (niedawno wygrał z nią sądowy spór o zaległe wynagrodzenia). Ostatnio wystąpił za to na gali Fame 23 w rodzinnej Łodzi, jednak po niespełna dwóch minutach został znokautowany przez Rogera Sallę.