Są najnowsze informacje ws. skatowanego piłkarza. "Straszna wiadomość"

1 sierpnia tego roku 35-letni austriacki napastnik Guido Burgstaller strzelił hat-tricka w meczu kwalifikacyjnym do Ligi Europy: Rapid Wiedeń - Wisła Kraków. Austriacy wygrali dwumecz 8:2 i awansowali do kolejnej fazy.

Guido Burgstaller brutalnie pobity. Są nowe fakty w tej sprawie

W ostatni weekend Guido Burgstaller przeżył fatalne chwile. Piłkarz został zaatakowany w centrum Wiednia przez nieznanego mężczyznę. Austriak doznał złamania podstawy czaszki po upadku spowodowanym brutalnym uderzeniem. - Rapid w komunikacie życzył piłkarzowi szybkiego powrotu do zdrowia i zaznaczył, iż wierzy, że nieznany jeszcze sprawca zostanie szybko postawiony przed sądem - pisał Norbert Amlicki ze Sport.pl. Klub poinformował również, że piłkarz nie będzie w stanie grać przez kilka miesięcy.

Austriacki dziennik "Krone" przekazał teraz najnowsze wieści w tej sprawie.

- Piłkarz kończył imprezę z przyjaciółmi w centrum miasta. Według świadków doszło do kłótni między 35-letnim mężczyzną a nieznajomym. Mówi się, że ten ostatni uderzył piłkarza, a następnie uciekł. We wtorek jeszcze nie było jasne, co dokładnie było powodem kłótni, ponieważ kilka przesłuchań wciąż jest w toku. Wiadomo, że uczestnicy zajścia byli pod wpływem alkoholu - czytamy w "Krone".

Policja analizuje monitoring. Sprawca zdarzenia wciąż jest poszukiwany, a piłkarz nie został jeszcze przesłuchany. "Krone" dodaje, że jego stan zdrowia się poprawił, ale przez kilka następnych dni będzie jeszcze przebywał w szpitalu.

Burgstaller trafił do Rapidu Wiedeń dwa lata temu. Wcześniej reprezentował barwy takich klubów jak: St. Pauli, Schalke 04, FC Nuernberg, Cardiff City. Jego aktualny kontrakt obowiązuje do końca tego sezonu, ale raczej nie zostanie przedłużony, bo piłkarz chce zakończyć karierę.

- To jest straszna wiadomość. Mamy nadzieję, że wrócisz szybko Burgi i życzymy ci wszystkiego najlepszego w powrocie do zdrowia - napisał w mediach społecznościowych klub FC Nuernberg.

W tym sezonie Burgstaller zagrał w 24 spotkaniach, zdobył osiem bramek i miał sześć asyst.

Rapid Wiedeń z 28 punktami w 16 spotkaniach jest na trzecim miejscu w lidze austriackiej. Do prowadzącego Sturmu Graz traci osiem punktów. W Lidze Konferencji z 10 punktami w pięciu meczach jest na dziewiątej pozycji.