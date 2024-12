Koniec zabawy. Ultimatum. Barcelona ostrzega swoje gwiazdy

Trudno wyjaśnić to, co obecnie dzieje się z zespołem FC Barcelony. Jeszcze kilka tygodni temu ekipa Flicka rozjeżdżała kolejnych rywali. Pokazem jej siły były wygrane z Realem Madryt (4:0) w La Liga czy Bayernem Monachium (4:1) w Lidze Mistrzów. Teraz Katalończycy na własnym stadionie nie potrafią pokonać słabego Leganes. W niedzielę beniaminek sensacyjnie zwyciężył 1:0.

Gwiazdy Barcelony dostały ultimatum. Nie ma taryfy ulgowej

Oprócz tego Barcelona nadal zmaga się z problemami finansowymi, przez co szczególnie uważnie spogląda na umowy poszczególnych zawodników. Ostatnio hiszpańskie Relevo wzięło pod lupę kontrakty Frenkiego de Jonga oraz Ronalda Araujo, które wygasają wraz z końcem czerwca 2026 roku. Ustalenia tamtejszych dziennikarzy nie pozostawiają żadnych złudzeń.

Według nich klub nie chce "żadnej opery mydlanej" związanej z przedłużającymi się negocjacjami. Zarówno Holender, jak i Urugwajczyk dostali proste ultimatum. "Albo przedłużą kontrakt, albo odejdą" - czytamy. "To poważne ostrzeżenie dla de Jonga i Araujo" - dodano. Zaznaczono również, że przypadki obu gwiazdorów nieco się różnią. O ile Ronald Araujo jest ponoć chętny na pozostanie w klubie, to sytuacja holenderskiego pomocnika nie jest już taka klarowna.

Być może Frenkie de Jong sam będzie chciał opuścić Barcelonę, po tym, jak w ostatnich oknach transferowych próbowano się go pozbyć z drużyny. Ponadto 27-latek otrzymał już pierwszą propozycję przedłużenia umowy, jednak obie strony nie doszły do porozumienia. Barcelona nie przewiduje podwyżki. Za to w przypadku Araujo "klub jest pełen optymizmu i docenia jego zaangażowanie". Jedno jest pewne - Katalończycy chcą, aby najpóźniej do lata przyszłego roku obie sprawy zostały rozwiązane. Jak widać, polityka klubu wobec swoich gwiazdorów jest naprawdę twarda.

W tym sezonie Frenkie de Jong przeżywa potężne wahania formy. Do tej pory rozegrał 13 meczów, w których zaliczył bramkę i asystę. Regularną grę znów uniemożliwiły mu kontuzje. Podobnie jak Ronaldowi Araujo, który w tej kampanii jeszcze ani razu nie pojawił się na boisku. 20-krotny reprezentant Urugwaju dopiero wraca do zdrowia po fatalnym urazie, którego doznał na początku lipca. Ostatnio pojawił się na ławce rezerwowych w meczach z Borussią Dortmund i Leganes.