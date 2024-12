Niewiarygodne. Tak głosował Probierz w plebiscycie "FIFA The Best"

We wtorkowy wieczór w katarskiej Dosze odbyła się gala FIFA The Best, która jest corocznie organizowana od 2017 r. W 2020 i 2021 r. nagrodę dla najlepszego piłkarza sezonu otrzymywał Robert Lewandowski, który przy okazji tegorocznej edycji w ogóle nie otrzymał nominacji. Piłkarzem sezonu 23/24 został Vinicius Junior z Realu Madryt, który w taki sposób "odbił" sobie porażkę w ostatnim plebiscycie Złotej Piłki. -Mówiono, że tu nie dojdę, ale teraz jestem najlepszy na świecie - mówił Vinicius w wywiadzie dla Real Madrid TV.

Znamy też triumfatorów pozostałych kategorii na gali FIFA The Best. Najlepszym trenerem wybrano Carlo Ancelottiego z Realu Madryt, a wśród pań Emmę Hayes z Chelsea. Najlepszą piłkarką sezonu została Aitana Bonmati z Barcelony, natomiast Emiliano Martinez został wybrany najlepszym bramkarzem minionego sezonu. Martinez znalazł się też w najlepszej jedenastce sezonu, obok m.in. Williama Saliby, Daniego Carvajala, Toniego Kroosa czy Erlinga Haalanda.

Głosy w poszczególnych kategoriach oddawali przedstawiciele mediów, a także kapitanowie i trenerzy reprezentacji narodowych. Robert Lewandowski umieścił Rodriego z Manchesteru City na pierwszym miejscu w kategorii na piłkarza roku - w dalszej kolejności postawił na Lamine'a Yamala z Barcelony i Daniego Carvajala z Realu Madryt. Brak Viniciusa w pierwszej trójce może być pewnym zaskoczeniem. A jak głosował selekcjoner reprezentacji Polski?

Tak głosował Michał Probierz. Też nie uwzględnił Viniciusa w najważniejszej kategorii

Michał Probierz oddawał głosy w plebiscycie FIFA The Best w trzech kategoriach: piłkarz roku, bramkarz roku i trener roku. W tej pierwszej kategorii Probierz w ogóle nie uwzględnił Viniciusa Juniora. Wybór selekcjonera, co może zakakiwać, padł na Toniego Kroosa (który zakończył karierę z sezonem 23/24), a podium uzupełnili Rodri oraz Lamine Yamal. W przypadku bramkarza roku Probierz wskazał na Emiliano Martineza, a drugie i trzecie miejsce zajęli Ederson oraz Gianluigi Donnarumma.

W kategorii na trenera roku Probierz też nieco zaskoczył. Umieścił Carlo Ancelottiego dopiero na trzecim miejscu. Wyżej nasz selekcjoner ocenił Xabiego Alonso z Bayeru Leverkusen oraz Luisa de la Fuente, selekcjonera kadry Hiszpanii. "Probierz... Jak Ty mnie zaimponowałeś w tej chwili" - napisał jeden z kibiców Realu Madryt, doceniając wybór Kroosa.

Na razie Michał Probierz nie zabrał publicznie głosu co do argumentacji swoich wyborów w plebiscycie. Być może takie słowa od selekcjonera się pojawią, jeżeli zostanie o to zapytany w jednym z wywiadów.