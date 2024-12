Wszystko jasne. Oto najpiękniejszy gol 2024 roku. "Palce lizać"

Od 2009 r. FIFA przyznaje coroczną nagrodę za najpiękniejszą bramkę sezonu, która została nazwana na cześć legendarnego napastnika Ferenca Puskasa. Zwycięzca jest wybierany na zasadzie otwartego głosowania, co oznacza, że każdy z kibiców może oddać swój głos. W 2022 r. laureatem tej nagrody został Marcin Oleksy, amp futbolista Warty Poznań, który strzelił gola "nożycami" w starciu ze Stalą Rzeszów. Wtedy Oleksy pokonał w głosowaniu m.in. Dimitriego Payeta czy Richarlisona.

- Staliśmy z Leo Messim niedaleko siebie. Jak odbierałem nagrodę, to słyszałem gromkie brawa. Było to bardzo miłe z jego strony - mówił Oleksy w trakcie konferencji prasowej. - Chciałbym poradzić sobie z tym, co się dzieje. Teraz nie mogę łączyć pracy z grą w piłkę. Ciężko, żebym siedział w pracy i rozmawiał z ludźmi w koparce, gdzie muszę się skupić na swoich obowiązkach. Na razie jest trudno i dopiero jak to wszystko ucichnie, będę mógł wrócić do swoich zajęć. Bardziej chodzi mi o poukładanie dnia codziennego - dodał w jednym z wywiadów.

28 listopada poznaliśmy jedenastu piłkarzy nominowanych do nagrody im. Puskasa w najnowszej edycji. Wśród nominacji znalazł się m.in. Yassine Benzia (Algieria), Federico Dimarco (Inter Mediolan), Mohammed Kudus (West Ham United) czy Paul Onuachu (Trabzonspor). Ostatecznie po nagrodę sięgnął inny piłkarz z ligi angielskiej.

Garnacho z wyjątkową nagrodą im. Puskasa. "Jestem dumny"

Podczas wtorkowej ceremonii gali FIFA The Best poznaliśmy zwycięzcę nagrody im. Puskasa. Został nim Alejandro Garnacho z Manchesteru United, który strzelił gola przewrotką w trzeciej minucie meczu z Evertonem (3:0). To spotkanie odbyło się 26 listopada 2023 r. "Co za gol, jakbym widział derby na Old Trafford i trafienie Wayne'a Rooneya. Ale pozamiatał Argentyńczyk. Coś niesamowitego. Taka przewrotka, że palce lizać" - mówili komentatorzy po golu Garnacho.

Wspomniany gol Rooneya padł w derbach Manchesteru, wygranych 2:1 przez Manchester United. Rooney pokonał bramkarza Manchesteru City w meczu, który odbył się 12 lutego 2011 r.

- Jestem bardzo dumny z wygrania tej nagrody. To wielki moment dla mnie i dla mojej rodziny. To był świetny strzał, pracowałem nad nim wiele razy na treningach. Pomyślałem sobie: To jest moment, by to zrobić i zobaczyć, co się stanie. I strzeliłem gola. Po trafieniu moi koledzy z zespołu trzymali się za głowy. To wyjątkowy gol, o którym będę pamiętał długo, ale z tym zespołem czeka jeszcze wiele fantastycznych momentów. - przekazał Garnacho.

Gala odbyła się w katarskiej Dosze, natomiast Garnacho nie było na miejscu.

Garnacho trafił do Manchesteru United w październiku 2020 r. za blisko pół miliona euro z Atletico Madryt. Garnacho zadebiutował w pierwszym zespole Manchesteru United 28 kwietnia 2022 r. w meczu z Chelsea (1:1), gdy miał 17 lat, 9 miesięcy i 28 dni. Od tamtej pory zagrał w 110 meczach, licząc wszystkie rozgrywki, w których strzelił 23 gole i zanotował 13 asyst.

Kontrakt Garnacho z Manchesterem United wygasa w czerwcu 2028 r.