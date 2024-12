A jednak! To naprawdę się dzieje. Powrócił pomysł Superligi

Nie od dziś wiadomo, że organizacje, takie jak UEFA czy FIFA zabierają ogromny kawałek tortu, którym w tym przypadku są pieniądze z rynku piłkarskiego. W związku z tym w kwietniu 2021 roku kilka największych klubów świata na czele z Florentino Perezem chciało stworzyć własne rozgrywki, które miały być konkurencją przede wszystkim dla Ligi Mistrzów. Pierwotna koncepcja, podobnie jak następne próby powołania Superligi, błyskawicznie spaliły na panewce.

Oto nowa Superliga. Wniosek został już złożony

Wszystko przez masowy sprzeciw kibiców, którzy nie godzili się na tak radykalne zmiany. Mówiąc krótko, próba obalenia monopolu największych organizacji piłkarskich zakończyła się klęską. Nie oznacza to jednak, że pomysł Superligi upadł całkowicie. We wtorek 17 grudnia firma A22 Sports Management pracująca przy poprzednich projektach Superligi złożyła wniosek do FIFA i UEFA o zarejestrowanie nowych, własnych rozgrywek klubowych o nazwie Liga Unify.

Spółka powołała się na obowiązujące w Unii Europejskiej przepisy. Następczyni Superligi miałaby zrzeszać łącznie 96 klubów z 55 europejskich federacji. Uczestnicy mają być podzieleni na cztery dywizje: po 16 klubów w Lidze Star i Lidze Gold oraz 32 kluby w Lidze Blue i Lidze Union. Poszczególne ligi miałby być podzielone na jeszcze mniejsze ośmiozespołowe grupy.

Miejsce w Lidze Unify - w przeciwieństwie do założeń Superligi - można będzie zapewnić sobie poprzez wyniki na krajowym podwórku. Dwa miejsca w Star League oraz siedem w Gold League miałby być przyznawane po barażach. System rozgrywek stworzono podobnie do tego, który funkcjonuje w obecnej Lidze Mistrzów. Najpierw zespoły rywalizują w fazie ligowej, a następnie pucharowej. Organizatorzy pragną, aby ich liga rozgrywana była od września do maja.

Jednym z najważniejszych założeń całego projektu jest również platforma telewizyjna Unify, która zamierza udostępnić darmową transmisję spotkań. Kibice będą mieli również możliwość wykupienia pakietów premium. - Czas usprawnić futbol dla dobra wszystkich. A22 jest otwarta na współpracę z wszystkimi, łącznie z UEFA i FIFA, aby osiągnąć ten cel - mówił dyrektor wykonawczy A22 Bernd Reichart w mediach społecznościowych, gdzie w kilku materiałach przedstawiono cały koncept funkcjonowania ligi.

Około rok temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oficjalnie uznał możliwość stworzenia nowych rozgrywek klubowych, co było niemałym ciosem dla UEFA i FIFA. W związku z tym obecny projekt Liga Unify tym razem nie jest nierealny.