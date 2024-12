Nowe wieści ws. kontuzji Yamala. Hiszpanie ujawniają

FC Barcelona spisuje się w ostatnim czasie fatalnie. W ostatnich sześciu spotkaniach ligowych zdobyła zaledwie pięć punktów i straciła przewagę nad Atletico i Realem Madryt. Trudno wskazać główną przyczynę kryzysu, natomiast nie ma co ukrywać, że hiszpański klub cierpiał z powodu kontuzji Lamine'a Yamala, który w tym sezonie potrafi sam zdecydować o losach danego starcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Życie Szeremety zamieniło się w szaleństwo. Stanowcza reakcja trenera

Nowe wieści ws. kontuzji Lamine'a Yamala. Hiszpański ekspert ujawnia

17-latek doznał urazu kostki na początku listopada i pauzował przez parę tygodni. Doskonale widać było po wynikach, że gdy tylko zabrakło go w składzie, drużyna zaczęła radzić sobie coraz gorzej. Niedawno wrócił do gry, ale wszystko wskazuje na to, że nie był do końca zdrowy. Podczas niedzielnego spotkania z Leganes był zmuszony przedwcześnie opuścić murawę.

FC Barcelona poinformowała, że badania przeprowadzone w poniedziałek rano wykazały uszkodzenie więzadła międzypiszczelno-strzałkowego przedniego I stopnia. Przybliżony czas przerwy od gry wyniesie od 3 do 4 tygodni. Jak się okazało, Yamal odczuwał ból po ostrym faulu Yvana Neyou'ego. Do zdarzenia doszło w pierwszej odsłonie, a mimo to Hiszpan pozostał na murawie. Były zawodnik, a obecnie ekspert Alvaro Benito ujawnił, że nie zdecydowano się na wcześniejszą zmianę ze względu na temperaturę.

- Kostka zwykle jest uszkodzona, gdy jest zimno, natomiast tego dnia było ciepło. Możesz sobie wówczas nie zdawać sprawy z problemu, a parę godzin później widzisz, że kostka jest spuchnięta z powodu skręcenia - przyznał w programie "El Larguero". Dziennikarz Rafa Alkorta podkreślił za to, że prawdopodobnie Yamal sam podjął decyzję o tym, by pozostać na boisku. Zaprezentował się jednak słabo, w związku z czym ten "brak doświadczenia w myśleniu powinien niebawem minąć".

Dziennik "Sport" porozmawiał z podiatrą i osteopatą Alejandro Bayo, który przestrzega klub, by nie stało się to samo, co z Neymarem. - Yamal ma niemal ten sam uraz co wcześniej. Myślę, że to więzadło zostało wówczas wyleczone, ale jeszcze pozostało osłabione. Jego typ stopy i budowa oznaczają, że ten obszar może być bardziej narażony. Kostka może się goić nawet bardzo dobrze, lecz wciąż będzie bardzo podatna na kontuzje - ocenił.

Kolejna porażka FC Barcelony oznacza, że po 18. kolejkach La Liga ma tyle samo punktów w tabeli, co Atletico oraz punkt przewagi nad Realem Madryt. Oba zespoły ze stolicy mają jednak jedno spotkanie rozegrane mniej. Piłkarze Hansiego Flicka powrócą na boisko w sobotę 21 marca, kiedy na własnym stadionie zmierzą się właśnie z Atletico.