Cracovia zdecydowała. Tak uhonorują Janusza Filipiaka

Janusz Filipiak zmarł 17 grudnia 2023 r. w wieku 71 lat. To założyciel firmy informatycznej Comarch, właściciel i prezes Cracovii w latach 2004-2023, był na liście najbogatszych Polaków. Pod koniec września ubiegłego roku trafił do szpitala po tym, jak przeżył udar. Doszło do niego u zatrzymania akcji serca, był reanimowany. Niestety, nie udało mu się powrócić do zdrowia.

Cracovia upamiętniła Filipiaka

Janusz Filipiak walnie przyczynił się do odbudowy Cracovii, która ugruntowała sobie pozycję w ekstraklasie. Nie raz próbowała namieszać w czołówce, zdobyła Puchar i Superpuchar Polski w 2020 r., walczyła nawet o europejskie puchary. To postać, której kibice "Pasów" z pewnością nie zapomną.

Ale o dziedzictwie Filipiaka i jego wpływie na klub pamiętają nowe władze Cracovii. Te postanowiły, że uhonorują byłego prezesa w wyjątkowy sposób. Jedna z trybun stadionu będzie nosić imię Janusza Filipiaka. Oprócz tego pojawi się pamiątkowa tablica na jego cześć. Uroczystości upamiętniające odbędą się przy okazji pierwszego meczu Cracovii w 2025 r.

"Aby uhonorować pamięć o Profesorze, klub postanowił nazwać jego imieniem południową trybunę stadionu przy ulicy Kałuży oraz umieścić pamiątkową tablicę, która znajdzie się na ścianie w recepcji VIP. Oficjalne uroczystości odbędą się 1 lutego 2025 roku, kiedy Cracovia rozegra pierwszy domowy mecz wiosennej rundy z Rakowem Częstochowa" - oświadczyła Cracovia w mediach społecznościowych.

- Profesor Janusz Filipiak stworzył solidne fundamenty, na których dziś rozwijamy silną Cracovię. Był człowiekiem niezwykle oddanym klubowi, któremu poświęcał serce i czas. Trybuna jego imienia to hołd dla jego wizji i determinacji. Jesteśmy dumni, że możemy kontynuować dzieło, które zapoczątkował - powiedział Mateusz Dróżdż, prezes "Pasów".

Cracovia wchodzi powoli w nową erę, szykuje się do rewolucyjnych zmian. Będzie nowy właściciel. Spółka Comarch została przejęta przez fundusz CVC, a ten chce sprzedać udziały w Cracovii.

W tabeli ekstraklasy Cracovia zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 31 punktów. Wiosną będzie w grze o ligowe podium.