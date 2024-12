Skandaliczna decyzja UEFA po meczu Omonia - Legia. Niebywałe...

28 listopada Legia Warszawa pokonała na wyjeździe Omonię Nikozja 3:0 w czwartej kolejce Ligi Konferencji. Bramki dla legionistów zdobyli Ryoya Morishita, Mateusz Szczepaniak oraz Paweł Wszołek. Przed meczem kibice cypryjskiej drużyny przygotowali skandaliczną oprawę i transparent.

Przed pierwszym gwizdkiem kibice gospodarzy wywiesili na trybunach bulwersujący transparent z hasłem: "W 1945 r. Armia Czerwona wyzwoliła Warszawę". Hasło odnosiło się do wydarzeń z końca II wojny światowej, gdy do Polski wkroczyła armia radziecka. Co prawda usunęła kontrolujące te tereny wojska III Rzeszy, ale w rzeczywistości doprowadziła do realnego uzależniania Polski od Związku Radzieckiego aż 1989 r. Przekaz wpisywał się zatem w narrację historyczną Rosjan.

To nie były jedyne prowokacje, których dopuścili się tego wieczoru Cypryjczycy. Pokazali inne banery związane z komunizmem. Na niektórych można było dostrzec wizerunek słynnego rewolucjonisty Che Guevary oraz symbole sierpa i młota.

Dzień po meczu Legia zareagowała na zachowanie kibiców gospodarzy. "Skandaliczna oprawa kibiców Omonii zaprezentowana podczas wczorajszego meczu miała na celu zakłamanie prawdy. W imieniu społeczności klubu oraz osób, które poświęciły swoje życie w walce o wolność Warszawy i Polski, natychmiast po zakończeniu meczu zwróciliśmy się do UEFA z żądaniem stanowczej reakcji" - napisano w mediach społecznościowych.

Skandaliczna decyzja UEFA

I UEFA zareagowała. Skandalicznie, śmiesznie, żałośnie. Ciało dyscyplinarne europejskiej federacji nałożyło na Omonię grzywnę w wysokości zaledwie 12,125 tys. euro! Co ciekawe, w uzasadnieniu kary nie ma słowa o skandalicznym transparencie ani zakazanych symbolach. Omonia została ukarana za rzucanie przedmiotów na murawę przez kibiców.

To skandal i niesprawiedliwość w stosunku do kar, jakie w Europie otrzymywały polskie kluby na czele z Legią. Dość powiedzieć, że na początku grudnia warszawiacy zostali ukarani grzywną w wysokości 17,5 tys. euro za transparenty, jakie pojawiły się na meczu z Dinamem Mińsk. Transparenty uderzające w białoruski reżim Alaksandra Łukaszenki.

To nie pierwsza i pewnie nie ostatnia tak skandaliczna decyzja UEFA. Przypomnijmy, że w sierpniu 2017 r. Legia została ukarana grzywną w wysokości 35 tys. euro za niedrożne przejścia oraz oprawę odnoszącą się do rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Kibice Legii zaprezentowali wtedy poruszającą oprawę, przedstawiającą dziecko oraz żołnierza III Rzeszy przykładającego mu pistolet do głowy. "W czasie Powstania Warszawskiego Niemcy zabili 160 000 ludzi, tysiące z nich były dziećmi" - głosił transparent.