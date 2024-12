Oni chcą sfinansować transfer Paula Pogby. Niebywała żenada...

Ostatnie lata nie były udane dla Paula Pogby. Latem 2022 roku wrócił do Juventusu, z którym czterokrotnie wygrał mistrzostwo Włoch, ale z powodu ciągłych problemów ze zdrowiem spędził na murawie tylko 203 minuty. Na dodatek w jego organizmie wykryto podwyższony poziom testosteronu, przez co Francuz został natychmiast zawieszony. Mógł iść na ugodę ze Światową Agencją Dopingową, co mogło dać mu nieco łagodniejszą karę, ale wolał sądzić się w Trybunale Antydopingowym ds. Sportu.

REKLAMA

Zobacz wideo Mundial w Arabii Saudyjskiej zimą? "Mistrzostwa to lato, działka, grill"

I ostatecznie został zdyskwalifikowany na cztery lata, choć po odwołaniu do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS) tę sankcję złagodzono do 18 miesięcy. Tym samym już w marcu 2025 roku będzie mógł wrócić na murawę. Gdzie będzie występował? Okazuje się, że jeden z portali z chęcią widziałby go w brazylijskim klubie. Złożył nawet konkretną propozycję, by pomóc w sprowadzeniu piłkarza.

Paul Pogba trafi do Brazylii? Jeden z kontrowersyjnych portali mocno nad tym pracuje. Niespodziewana oferta dla klubu

Media donosiły, że Pogba może trafić do Olympique'u Marsylia. W ostatnich dniach pojawiła się również informacja, że Francuz najprawdopodobniej wyjedzie za ocean i dołączy do SC Corinthians Paulista. Co więcej, tym ruchem zainteresował się... Fatal Model, a więc portal, na którym znajdują się m.in. ogłoszenia dziewczyn do towarzystwa.

Co takiego zrobiło przedsiębiorstwo? W social mediach zamieściło wpis, w którym zaproponowało, że pokryje część pensji Francuza w zamian za reklamowanie ich przedsiębiorstwa na produktach klubu. Jak donosi RMC Sport, firma miała zaproponować od 460 tysięcy do 620 tysięcy euro wynagrodzenia.

"Czy wyobrażasz sobie zobaczyć francuską gwiazdę w koszulce Timao? Współpraca - to nasza propozycja. Chcemy, by marzenie się spełniło. W końcu futbol i innowacje idą w parze, a my jesteśmy gotowi tworzyć historię!" - czytamy na Facebooku. Co więcej, Fatal Model poinformował, że rozpoczął już negocjacje z klubem.

Klub dementuje doniesienia portalu

A co na to samo Corinthians? Ci zaprzeczyli, by toczyły się jakiekolwiek rozmowy. "Dział Marketingu Klubu Sportowego Corinthians Paulista informuje, że faktycznie w skrzynce mailowej pojawiła się wiadomość od firmy Fatal Model, ale nie trwają żadne negocjacje. Klub dziękuje przedsiębiorstwu za zainteresowanie" - tak brzmiał dość lakoniczny komunikat. Wydaje się, że brazylijska drużyna jednoznacznie zaprzeczyła, by chciała rozpocząć jakąkolwiek współpracę z Fatal Model.

Gdzie ostatecznie trafi Pogba? Tego jak na razie nie wiadomo. W Juventusie raczej grać już nie będzie. Obie strony doszły do porozumienia, by wcześniej rozwiązać kontrakt - ten wygasł z końcem listopada 2024. Media donosiły, że oprócz Olympique'u czy Corinthians, Francuzem interesują się kluby MLS. Na koniec kariery pomocnik mógłby zagrać w jednej lidze z Lionelem Messim, Marco Reusem, Federico Bernardeschim czy Luisem Suarezem.

Pogba to jeden z najbardziej popularnych piłkarzy. Karierę rozpoczynał w US Roissy en Brie. Na seniorskim poziomie grał w dwóch klubach, ale za to bardzo uznanych. Mowa o Juventusie i Manchesterze United. Dla pierwszego z nich rozegrał 190 meczów, zdobywając 34 gole i 41 asyst. Z kolei dla angielskiej ekipy wystąpił 233 razy. W tych spotkaniach strzelił 39 goli, a 48 razy zanotował ostatnie podanie.