Oto gospodarz Superpucharu Europy. Sensacyjny wybór

Europejskie rozgrywki rozkręciły się już na dobre i niedługo okaże się, które drużyny awansują do fazy pucharowej zarówno w Lidze Mistrzów, jak i Lidze Europy oraz Lidze Konferencji. Teraz z kolei poznaliśmy gospodarza przyszłorocznego Superpucharu Europy, w którym zmierzą się zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy.

Oficjalnie: Znamy gospodarza Superpucharu Europy. "Najważniejsze wydarzenie"

W poniedziałek UEFA przekazała, że Superpuchar Europy odbędzie się na stadionie Bluenergy Stadium w Udine. "Wielka europejska piłka powraca do Udine: Komitet Wykonawczy UEFA, który zebrał się w poniedziałek 16 grudnia, wskazał stadion Bluenergy jako miejsce rozegrania Superpucharu Europy 2025, w którym 13 sierpnia zmierzą się zwycięzcy Ligi Mistrzów i Ligi Europy" - przekazało Udinese (dziewiąte miejsce w Serie A), które rozgrywa mecze na wspomnianym obiekcie.

Decyzja UEFA może być zaskakująca, ponieważ we Włoszech są lepsze stadiony, ale ten w Udine jest odpowiednio przygotowany na tego typu imprezy. Bluenergy Stadium, zwany wcześniej Stadio Friuli-Dacia Arena powstał w 2016 roku i może pomieścić ponad 25 tysięcy widzów. W przeszłości czterokrotnie grała tam reprezentacja Włoch. Ponadto na tym obiekcie odbyły się również finały mistrzostw Europy U-21 oraz U-19. Będzie to pierwszy włoski stadion, na którym zostanie rozegrany Superpuchar Europy. "To najważniejsze wydarzenie sportowe, jakie kiedykolwiek odbyło się na stadionie Bluenergy i w regionie. Mecz, w którym zmierzą się dwie najlepsze drużyny w Europie" - czytamy dalej w komunikacie Udinese.

W tym roku Superpuchar Europy odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie. W decydującym meczu Real Madryt pokonał 2:0 Atalantę Bergamo. Wcześniej to prestiżowe starcie odbywało się między innymi w Helsinkach, Stambule, Budapeszcie i Pradze.