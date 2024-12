Niewiarygodne wiadomości nt. Benzemy. To może być koniec

Karim Benzema występuje w arabskim Al-Ittihad od 2023 roku. Francuski napastnik opuścił Real Madryt po 14 latach, gdzie stał się jedną z legend. W aktualnym sezonie Saudi Pro League zdobył 10 goli w 10 meczach i dołożył do tego 3 asysty. Kontrakt zdobywcy Złotej Piłki 2022 z klubem obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Co się dzieje z Mbappe? Kosecki: Siadł mu mental. Gole mu nie pomogą

Sensacyjne doniesienia ws. Karima Benzemy

Według doniesień Relevo Karim Benzema może niedługo... wrócić do Realu Madryt. Zdaniem hiszpańskich dziennikarzy Francuz miał jeszcze nie podjąć decyzji, ale już zaczyna się nad tym zastanawiać. "Po 1,5 sezonu w Al-Ittihad zaczyna być zmęczony codziennymi obowiązkami, takimi jak treningi, które w Arabii odbywają się wieczorem (19:00 - przyp. red.) ze względu na wysokie temperatury rano. Do tego dochodzi pewne zmęczenie psychiczne po trudnym początku w klubie. Dochodzi do tego motywacja do życia w Madrycie" - czytamy.

Relevo informuje, że Al-Ittihad sądzi, że Karim Benzema zawiesi buty na kołku w 2026 roku, ale jego przedwczesna decyzja o zakończeniu kariery nie byłaby postrzegana jako "coś złego". To pozwoliłoby zaoszczędzić około 100 mln euro z pensji piłkarza.

Zobacz też: Media: Karim Benzema znów zagra w Hiszpanii. Wielki powrót po 412 dniach

Media: Szykuje się wielki powrót do Realu Madryt

Według Relevo napastnik uzgodnił z Realem Madryt, że po przejściu na emeryturę zostanie ambasadorem klubu przede wszystkim w regionie arabskim. "Przyszły powrót Benzemy do Madrytu byłby również podyktowany względami emocjonalnymi. Zawodnik, gdy tylko jest to możliwe, podróżuje do stolicy Hiszpanii, gdzie ma dom" - napisano.

Swoją karierę Karim Benzema rozpoczynał w młodzieżowych drużynach Olympique Lyon. W 2005 roku został przesunięty do pierwszej drużyny, a po czterech latach przeniósł się do Madrytu. Francuz jest drugim najlepszym strzelcem w historii Królewskich. Liderem jest Cristiano Ronaldo, który aktualnie rywalizuje z nim w Arabii Saudyjskiej. Portugalczyk reprezentuje barwy Al Nassr.