Sensacyjne doniesienia. Była gwiazda Premier League może dołączyć do Rybusa

Maciej Rybus zaszokował wiele osób swoją decyzją o pozostaniu w Rosji mimo sytuacji geopolitycznej. Były reprezentant Polski tłumaczył tę decyzję faktem, iż poślubił Rosjankę Lanę Baimatową, ma tam rodzinę, dzieci i całe swoje życie. W ostatnim sezonie 35-latek reprezentował barwy Rubina Kazań, ale z powodu licznych kontuzji wiele meczów opuścił.

Maciej Rybus trafił do amatorskiej ligi

Teraz Polak trafił do klubu FK 10, występującego w amatorskiej Media League. Ta decyzja zaskoczyła wiele osób, w tym nawet jego żonę, która niespodziewanie usunęła wszystkie wspólne zdjęcia.

Jak się okazuje, Maciej Rybus nie jest jedynym "dużym" nazwiskiem, które może występować w tej lidze. Prezes klubu Titanz Ligi mediów Alexander Zuev potwierdził negocjacje z angielskim pomocnikiem i byłym graczem m.in. Tottenhamu - Dele Allim.

Angielska gwiazda może zagrać z Rybusem w jednej lidze

Rosyjski championat.com informuje, iż klub jest gotowy uczynić tego piłkarza najlepiej opłacanym piłkarzem w MFL. "Oferta zadowoliła agentów Alliego. Pozostaje dialog bezpośrednio z samym graczem. Ma to nastąpić na początku przyszłego tygodnia. Przybycie takiego zawodnika do Media League to naprawdę fajna sprawa. A co najważniejsze, przedstawiciele gracza zgodzili się z zarządem Titana w sprawie warunków – teraz możemy tylko czekać na decyzję gracza" - czytamy.

Prezes klubu Titan podkreśla, że jego celem jest podpisanie kontraktu z gwiazdą futbolu. "Nie ma znaczenia, czy będzie to Dele Alli, czy ktokolwiek inny. Mam za cel sprowadzenie światowej sławy piłkarza do Media League i klubu Titan. Szukamy możliwości i prowadzimy dialogi z wieloma agencjami i piłkarzami. Szczerze mówiąc, jest trzech piłkarzy, którzy są dla nas interesujący i złożono im oferty. Jeden natychmiast odmówił" - wyznał.

Ostatni raz Dele Alli zameldował się na murawie w lutym 2023 roku w barwach Besiktasu. Wcześniej występował w takich klubach jak Everton i Tottenham. Od lata 2024 roku pomocnik pozostaje jednak bez klubu. W przeszłości piłkarz grał także w reprezentacji Anglii. W 37 występach strzelił trzy gole.