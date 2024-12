Co za występ Krychowiaka! Absolutny bohater

- To bardzo ważne, że udało nam się zwyciężyć. Zaprezentowaliśmy się bardzo dobrze w pierwszej połowie. Dostałem też kilka minut w drugiej partii, jestem bardzo zadowolony z tego, co widziałem na murawie. Jestem po prostu szczęśliwy. (...) Anorthosis może się po mnie spodziewać podstaw: bramek oraz walki na boisku - podkreślał Grzegorz Krychowiak po październikowym debiucie w nowych barwach. Wówczas jego drużyna wygrała 3:1 z Nea Salamis. Polak złożył jasną deklarację, ale o gole czy asysty było mu trudno.

REKLAMA

Zobacz wideo Największe ligi zbuntują się przeciwko FIFA? Żelazny: Raczej nie pójdzie w stronę bojkotu

Ba, zaczęła na niego spadać nawet krytyka. - Niestety, nadal wygląda na nieprzygotowanego fizycznie, a niektórzy fani uważają, że przyczyniło się to do pewnych błędów w trakcie meczów - zdradził Stel Stylianou w rozmowie z WP SportoweFakty. W końcu jednak pojawiło się premierowe trafienie Krychowiaka! I nie tylko trafienie.

Grzegorz Krychowiak z pierwszym golem w nowym klubie!

Od początku sobotniego spotkania to Anorthosis Famagusta był stroną aktywniejszą. Częściej pojawiał się w polu karnym Omonii Aradippou i tworzył realne zagrożenie. I już w 14. minucie po jednej z akcji padł gol. Udział w nim miał właśnie Krychowiak. To Polak podał piłkę do Rafaela Lopesa, który chwilę później umieścił ją w siatce.

A na tym Anorthosis, jak i sam 34-latek zatrzymywać się nie zamierzali. Efekt? Równo kwadrans później na 2:0 podwyższył Adam Gyurcso. Tym razem Krychowiak nie asystował. Ale i tak w protokole meczowym wpisał się jeszcze raz. Tym razem jako strzelec bramki. Do akcji doszło w 58. minucie. Wówczas Polak otrzymał długie podanie z prawej strony tuż przed pole karne. Goniło go aż dwóch obrońców, ale zatrzymać go nie dali rady. Nasz rodak podbiegł do przodu z piłką i po chwili oddał strzał, pokonując bramkarza.

Zobacz też: Był remis w 93. minucie i wtedy Matty Cash zrobił to.

Było to dla niego wyjątkowe, bo pierwsze trafienie w nowych barwach. By tego dokonać, potrzebował ośmiu spotkań. I nie ulega wątpliwości, że był jednym z najlepszych piłkarzy tego dnia na murawie. Spędził na niej pełne 90 minut.

Wysokie i ważne zwycięstwo Anorthosisu

Ostatecznie ekipa Krychowiaka wygrała 3:0, choć była bliska, by odnieść jeszcze bardziej okazałe zwycięstwo. W sumie to czterokrotnie golkiper Omonii musiał wyjmować piłkę z siatki. Jeszcze jedno trafienie padło w 38. minucie spotkania, ale wówczas sędziowie VAR dopatrzyli się spalonego jednego z zawodników Anorthosisu, który pokonał bramkarza.

Dzięki temu zwycięstwu drużyna Krychowiaka umocniła się na szóstej lokacie w tabeli ligi cypryjskiej. Po 14 kolejkach ma 21 punktów. Do lidera, a więc Pafosu traci 13 "oczek". Kolejny mecz Krychowiak i spółka rozegrają 21 grudnia, a rywalem będzie Apollon.