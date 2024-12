Dawid Kownacki znowu to zrobił. Uratował drużynę przed porażką w lidze!

Dawid Kownacki po koszmarnym wypadku na boisku wrócił do gry w listopadowych meczach Fortuny Duesseldorf. W 15. kolejce 2. Bundesligi dał popis w spotkaniu z Eintrachtem Brunszwik (5:0) i po 11 minutach cieszył się z dubletu. A strzelecka forma go nie opuszcza.

Dawid Kownacki strzelił kolejnego gola. W starciu z klubem innego Polaka

Polski napastnik wyszedł w podstawowym składzie na spotkanie 16. kolejki z Schalke, w barwach którego od pierwszej minuty zagrał Marcin Kamiński. Po pierwszej połowie był bezbramkowy remis, a nieco ponad kwadrans po przerwie błysnął gracz Fortuny.

Po długim podaniu Tima Oberdorfa przy piłce znalazło się trzech zawodników - Kownacki, jego klubowy kolega Jonah Niemiec oraz Derry John Murkin z Schalke. Ten ostatni starał się przejąć kontrolę nad sytuacją, lecz Niemiec mu przeszkadzał, a ostatecznie futbolówkę przejął Polak. I oddał sytuacyjny strzał, który próbował odbić bramkarz Justin Heekeren, lecz nie zdołał na tyle zmienić kierunku, aby zapobiec utracie gola. I 27-latek cieszył się z piątego trafienia w sezonie (w 12. meczu).

Fortuna cieszyła się z prowadzenia przez 10 minut. Wtedy Murkin podał do Christiana Antwiego-Adjeiego, który dośrodkował w pole karne do Moussy Sylli, a ten z kilku metrów głową pokonał golkipera Fortuny. Jakby tego było mało, niedługo później mógł skompletować dublet, ale po jego strzale (i rykoszecie) piłka odbiła się najpierw od poprzeczki, a potem od słupka. Generalnie w końcówce to gospodarze bardziej napierali, lecz nie byli w stanie zmienić wyniku. A obaj Polacy rozegrali pełne 90 minut.

16. kolejka 2. Bundesligi: Schalke - Fortuna Duesseldorf 1:1

gole: Moussa Sylla 72' - Dawid Kownacki 62'

Po tym spotkaniu Fortuna Duesseldorf ma 26 pkt i awansowała na trzecie miejsce w tabeli, natomiast Schalke ma 17 pkt i zajmuje 13. pozycję. W następnej kolejce klub Dawida Kownackiego zagra z Magdeburgiem, a zespół Marcina Kamińskiego z Elversbergiem (oba mecze 20 grudnia).